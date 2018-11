Pizzabote wird abends zum Friedhof bestellt - plötzlich hört man nur noch laute Schreie

Ein Pizzabote soll eine Lieferung zum Friedhof bringem - kurz darauf hört man nur noch seine lauten Schreie.

Frankfurt - Das, was ein Pizzabote vergangene Woche erleben musste, klingt beinahe wie der Einstieg eines schrecklichen Horror-Streifens: Der 35-jährige Pizzabote sollte abends zu einem Friedhof liefern - doch Sekunden später waren nur noch seine lauten Schreie zu hören. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Pizzabote in Karben bei Frankfurt wird zum Friedhof bestellt - dort beginnt Horror

Was war passiert? Am vergangenen Donnerstagabend (8. November) ging bei einer Gaststätte in Karben (ca. 17 Kilometer von der Mainmetropole Frankfurt entfernt) eine Bestellung ein: Ein Unbekannter orderte sich eine Pizza in den Friedhofsweg. Daraufhin wurde ein 35-jähriger Pizzabote losgeschickt, um dem Kunden sein Essen zu liefern. Gegen 20.40 Uhr kam der Mann an Ort und Stelle an: Eine Sackgasse am Friedhof, weit und breit keine Laterne. Nur ein Mann, der ihn bereits erwartete.

Pizzabote will Lieferung bei Frankfurt übergeben - plötzlich sind laute Schreie zu hören

Als der 35-Jährige dem vermeintlichen Kunden die Pizza überreichen wollte, begann allerdings der Horror: Plötzlich kamen zwei weitere Männer hinzu - diese begannen unvermittelt, den Pizzaboten durch Schläge und Tritte auf den Friedhofsboden zu bringen. Das teilte die Polizei in Friedberg bei Frankfurt am Freitag mit. Sekunden später waren nur noch die lauten Schreie des brutal attackierten Mannes zu hören.

Die Hilferufe aber schienen die Täter in die Flucht zu schlagen - ohne Beute flüchteten sie in ein Waldgebiet am Friedhof. Leicht verletzt verließ der Pizzabote den Tatort und setzte die Polizei über den grausamen Vorfall in Kenntnis.

Brutalos attackieren Pizzabote und ergreifen Flucht

Der Mann, den der Pizzabote zuerst für den Kunden hielt, wird alsetwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein, ein ausländisches Erscheinungsbild haben und mit einer Jeans und einer roten oder grauen Kapuzenjacke mit innenliegendem Fell bekleidetet gewesen sein. Einer der anderen Brutalos soll schwarz gekleidet gewesen sein und einekräftige Statur haben.

Der dritte Komplize wird mit einerdünnen Statur beschrieben. Das ganze Trio hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Worauf die Polizei in diesem Zuge auch aufmerksam macht: Bereits einige Tage zuvor, am 28. Oktober, überfielen drei unbekannte Täter in Burg-Gräfenrode nahe Frankfurt einen Pizzaboten und raubten ihm seine Geldbörse. Hinweise nehmen die Beamten unter der 06031-601-0 entgegen.

Am Montag diskutieren die Leser auch über diese Meldung: Mann schläft auf Couch - als maskierte Männer in wecken, beginnt der Horror, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.