Ein Mann schläft an einer Haltestelle ein - und wacht im Gefängnis wieder auf

Ein Mann schläft in der Nähe einer Haltestelle ein - und wacht im Gefängnis wieder auf.

Frankfurt - In der Mainmetropole Frankfurt ist ein Mann in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Römerstadt eingeschlafen. Am nächsten Morgen wachte er im Gefängnis auf. Zu verdanken ist das dem richtigen Riecher einer Polizeistreife. extratipp.com* berichtet darüber.

Frankfurt: Mann schläft nahe U-Bahn ein und wacht im Gefängnis wieder auf

Die Fußstreife des 14. Polizeireviers Frankfurt war am Freitagabend in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Römerstadt unterwegs. Dabei bemerkten sie einen schlafenden Mann. Der Polizei stach zunächst das teure Fahrrad ins Auge, welches neben dem schlafenden 36-Jährigen stand. Die Beamten begannen, den schlafentrunkenen Mann zu kontrollieren. Der hatte unter seiner Jacke eine Frauenhandtasche dabei. Die Polizei wurde stutzig.

Frankfurter hat Frauenhandtasche dabei - erst Wache, dann Gefängnis

Nachdem die Beamten eine Handtasche bei dem 36 Jahre alten Mann gefunden hatte, warf sie einen Blick hinein. Dabei fanden die Beamten den Personalausweis einer Frau. Die Ordnungshüter riefen die 20-Jährige an - und hatten Gewissheit: Die junge Frau hatte ihre Handtasche erst vor wenigen Minuten als gestohlen gemeldet. Als die Polizei Frankfurt den Rucksack des schläfrigen Mannes kontrollierte, fand sie sechs neue Armbanduhren, sieben Parfums und ein Handy noch in der Originalverpackung. Mutmaßlich Diebesgut!

Ab ins Gefängnis in Frankfurt: Gegen mutmaßlichen Dieb lag noch Haftbefehl vor

Der Mann musste mit auf die Wache in Frankfurt. Da stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen noch ein offener Haftbefehl vorlag. So musste er ins Gefängnis, wo er nach einem weiteren Schläfchen aufwachte.

Matthias Hoffmann