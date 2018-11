Junge bringt Geschenk mit auf Geburtstag - sofort Polizeieinsatz

Frankfurt: Ein 17-Jähriger bringt ein Geschenk mit auf einen Geburtstag - und sorgt damit für einen Polizeieinsatz!

Frankfurt - Diese Geburtstagsparty haben sich ein paar Jugendliche aus Frankfurt sicher anders vorgestellt. Ein Geschenk brachte drei Jungs ins Krankenhaus - und löste einen Polizeieinsatz aus. Darüber berichtet extratipp.com*.

Geburtstag in Frankfurt endet im Krankenhaus

Samstagabend feierte ein Jugendlicher seinen Geburtstags in einer Karaoke-Bar in Frankfurt (Eine Frau ist im 3er BMW auf der Autobahn unterwegs - plötzlich passiert das Unglück) mit neun Freunden. Ein 17-Jähriger brachte offenbar ein ganz besonderes Geschenk mit, das die Party wohl in Schwung bringen sollte: Hasch-Brownies! Die zehn Jungs aßen den Kuchen auf, doch das Cannabis hinterließ anscheinend bei einigen Spuren. Noch in der Bar wurde zwei 17-Jährigen und einem 18-Jährigen übel. Zu den Bauchkrämpfen kamen noch Kreislaufprobleme dazu, deswegen riefen die anderen Jugendlichen einen Krankenwagen.

Frankfurt: Geburtstagsgeschenk löst Polizeieinsatz aus

Das Trio kam in ein Frankfurter Krankenhaus, zwei der Jungs durften nach ambulanter Behandlung wieder heim. Die Symptome alarmierten auch die Polizei, die schließlich zum Brownie-Bäcker nach Hause fuhr. In seinem Zimmer fand sie ein leeres Drogentütchen, die Ermittlungen laufen jetzt.

Hasch-Brownies zum Geburtstag: Jetzt folgen Ermittlungen

Im Moment ist es laut der Polizei Frankfurt (Sängerin Namika lüftet dunkles Familiengeheimnis) noch nicht klar, ob die Hasch-Brownies Ursache für die Gesundheitsprobleme der Jugendlichen waren oder nicht. Auch inwiefern Drogen im Spiel waren, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. So schnell wird der 17-jährige Cannabis-Bäcker wohl nicht mehr versuchen, eine Geburtstagsparty zu beleben. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich derzeit auch für folgende Meldung: Mann fährt in VW Golf - er hört ein komisches Geräusch, dann passiert es,wie extratipp.com* berichtet.

