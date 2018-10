Unbekannter missbraucht Pferd mit einem Messer - ist es ein Serientäter?

Schon wieder ein Fall von extremer Tierquälerei. Ein Unbekannter missbrauchte ein Pferd mit einem Messer. Ist die Polizei einem Serientäter auf der Spur?

Frankfurt - Schon wieder ein Fall von extremer Tierquälerei in Hessen! Diesmal schlug ein irrer Pferdehasser in Eddersheim (keine 20 Kilometer von Frankfurt entfernt) zu. extratipp.com* berichtet darüber.

Pferderipper schlägt am Tag der deutschen Einheit in der Nähe von Frankfurt zu

Die Polizei schildert den neuerlichen Fall abscheulicher Tierquälerei in ihrem Pressebericht. Demnach hat ein Unbekannter am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, eine Pferdekoppel in der Flörsheimer Straße in Eddersheim (in der Nähe von Frankfurt) betreten. Mit einem Messer verletzte der Irre eine Stute durch Schnitte am After. Die Frage, die nun im Raum steht: Jagt die Polizei jetzt einen Serientäter? Denn erst kürzlich kam es bei Kassel zu einem ganz ähnlichen Fall, auch dort missbrauchte ein Perverser ein Pferd mit einem Messer.

Pferd mit Messer missbraucht: Polizei Frankfurt bittet um Hinweise zur Ergreifung des Täters

Im Frankfurter Fall blutete das Pferd stark. Eine Tierärztin eilte herbei und behandelte die Stute. Die Polizei jagt nun den irren Tierquäler und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am 3. Oktober um die Mittagszeit verdächtige Personen um die Pferdekoppel schleichen sehen? Kontakt zu den Beamten unter Telefon (06192) 20 790. Der Tatzeitpunkt wird zwischen 13 und 13.20 Uhr angegeben. Heißt: Der Pferderipper schlug mitten am Tag zu!

Missbrauchte Serientäter das Pferd in der Nähe von Frankfurt?

Die extratipp.com*-Leser schockierte letztens auch ein anderer Vorfall, der sich bei Limburg abspielte. Hier wurde das Pferd sogar zu Tode vergewaltigt. *extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Matthias Hoffmann