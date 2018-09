Irrer Einbrecher mit Hexenmaske versetzt die Stadt in Angst

Ein irrer Einbrecher mit Hexenmaske schockt eine ganze Stadt - und stiehlt etwas Kurioses.

Frankfurt - Schock am Donnerstagmorgen in Hanau (keine 20 Kilometer östlich von Frankfurt): Ein irrer Einbrecher mit Hexenmaske hat in der Nacht in der Martin-Luther-King-Straße sein Unwesen getrieben, wie extratipp.com* berichtet.

Hanau bei Frankfurt: Einbrecher stiehlt etwas Kurioses

Was war passiert? Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei Frankfurt, als er einen Mann in Jogginghose und Hexenmaske in eine Indoor-Spielplatz-Anlage einbrechen sah. Dort versuchte der Unbekannte, einen Spielautomaten aufzuhebeln. Er scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben und bekam das Münzfach nicht auf. Kurios: Ehe der Mann mit der Hexenmaske wieder verschwand, schnappte er sich noch mehrere Energy Drinks aus einem Kühlschrank, schreibt die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Einbrecher mit Hexenmaske: Kripo Frankfurt ermittelt

+ Eine Hexenmaske, ähnlich wie dieser hier, könnte der Einbrecher in Hanau in der Nähe von Frankfurt getragen haben. © picture alliance / dpa

Als die Beamten eintrafen, war der Einbrecher bereits verschwunden. Ob er auf einem Besenstiel geflüchtet ist, ist Spekulation. Klar ist: Der Mann trug eine Hexenmaske, wie der Zeuge der Polizei mitteilte. Dabei handelt es sich mutmaßlich um ein Karneval-Modell. Die Kripos Hanau und Frankfurt ermitteln und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06181) 100 123.

Matthias Hoffmann

