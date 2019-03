Intercity-Horror! Bahn-Mitarbeiter macht grausame Entdeckung beim Einsteigen

Der Intercity der Deutschen Bahn befördert Millionen Menschen quer durch Deutschland. Jetzt haben Unbekannte einen Zug verwüstet.

Frankfurt - Ein Bahn-Mitarbeiter will in Frankfurt in einen Intercity (IC) steigen - sofort fällt seine Kinnlade herunter. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Was war passiert? Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag gleich vier Wagen eines Intercity beschmiert und beschädigt. Die Polizei Frankfurt spricht in ihrer Pressemeldung davon, dass der Zug "verwüstet" worden sei. Die Unbekannten schlugen "mit brachialer Gewalt" an der Abstellanlage des Hauptbahnhofs zu. Dort besprühten sie die IC-Waggons mit Graffitis, zerschlugen in blinder Wut insgesamt 46 Scheiben des Zuges. Auch vor Anzeigedisplays machten die Schmierfinken nicht halt. Die Bahn-Mitarbeiter benachrichtigten sofort die Bundespolizei, welche ihre Kriminaltechniker vorbeischickte. Diese sicherten Spuren am und im IC Spuren. Hinweise bitte unter Telefon (069) 130 145 1103.

IC in Frankfurt verwüstet: Züge fahren seit 1971

Der Intercity wurde 1971 in Betrieb genommen. In der Regel besteht der IC aus Abteil- und Großraumwagen der ersten und zweiten Klasse. Seit 2012 werden die Züge Stück für Stück modernisiert und sollen bis in die 2020er-Jahre flott gemacht werden. Bis 2030 sollen 120 Intercity mit Doppelstock beschafft werden. WLAN ist Berichten zufolge nicht vorgesehen.

