Feuer in Höchst: Ein Toter und mehrere Verletzte

Ein Brand ist in einem ehemaligen Hotel in Frankfurt Höchst ausgebrochen. Ein Mensch starb, mehrere Personen wurden verletzt.

Frankfurt - In Frankfurt-Höchst ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist sie in einem als Unterkunft genutzten ehemaligen Hotel im Einsatz. Das Feuer im ersten Obergeschoss ist laut Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Die Leunastraße in Höchst ist aktuell gesperrt.

Es brennt in einem als Unterkunft genutztem ehemaligen Hotel im 1.OG. Das #Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Wir sind mit ausreichend #Einheiten von #Feuerwehr und #Rettungsdienst vor Ort.

Die #Leunastraße ist aktuell gesperrt. ^mbr — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) September 4, 2019

Ein Mensch ist bei dem Feuer ums Leben gekommen, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Ob das Haus derzeit von Flüchtlingen genutzt wird, ist laut Polizei unklar. Das hatte bild.de berichtet.

