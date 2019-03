Trio belästigt junge Frau: Mann will ihr helfen und wird selbst verprügelt

In Frankfurt belästigen drei Männer eine junge Frau. Als Passanten helfen, werden sie selbst zu Opfern.

Frankfurt - An der Straßenbahnhaltestelle Saalburg-/Wittelsbacherallee wird eine junge Frau am Freitag, den 22. März, kurz nach Mitternacht von einer Gruppe Männer belästigt. Wie fnp.de* berichtet, sucht die Polizei erst jetzt Zeugen zum schrecklichen Vorfall, bei dem auch Passanten zu Opfern werden.

Was ist passiert? Die junge Frau steigt in die Linie 12 und setzt sich in die Nähe eines 59-jährigen Fahrgastes, der die Belästigung mitbekommt und schließlich helfen möchte. Die drei Täter verfolgen die beiden und schlagen dem Mann gegen den Kopf und gegen die Hüfte. Als ein 20-Jähriger zu Hilfe eilt, wird auch dieser mit Schlägen und Tritten angegangen.

Täterbeschreibung der Polizei: Einer der drei Täter ist etwa 1,85 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine muskulöse Statur und blondes Haar. Ein anderer Mann, etwa im gleichen Alter, soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein, kurze braun-schwarze Haare und grüne Augen haben. Die Polizei sucht auch nach der jungen Frau, die nach dem Angriff vom Tatort flüchtet. Telefonnummer: 069/75510500. (ror)

