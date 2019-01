Bombendrohung gegen ICE: Polizei räumt Teile des Frankfurter Südbahnhofs

Am Frankfurter Südbahnhof hat es am Freitag eine Bombendrohung gegeben.

Am Freitag hat es eine Bombendrohung gegen einen ICE am Frankfurter Südbahnhof gegeben. Ein Zug wurde evakuiert.

Frankfurt - Eine Bombendrohung hat am Freitag in Frankfurt für Wirbel gesorgt. Nach dieser räumte die Polizei einen ICE und sperrte zwei Gleise am Südbahnhof, wie fnp.de* berichtet.

Die Polizei Koblenz twitterte, dass sie 500 Passagiere in Sicherheit gebracht hätte. Die Gleise 5 und 6 waren von der vorübergehenden Sperrung betroffen.

Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.

Nach kurzer Zeit wurde aber Entwarnung gegeben, da in dem besagten Koffer nur Kleidung gefunden worden sei. Die Bombendrohung sei ein Fehlalarm gewesen. Die Bahn teilte auf Anfrage mit, dass die Passagiere in den ICE zurückkehren und ihre Reise fortsetzen könnten.

