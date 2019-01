Rätselhafter Tod in Frankfurt: Mutter und Sohn sterben fast gleichzeitig - Ursache völlig unklar

Polizei findet zwei Tote in Frankfurt Fechenheim

Rätselhafter Tod in Frankfurt: Mutter und Sohn sterben fast gleichzeitig. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Aber sie haben eine Ahnung, was der Grund sein könnte.

Frankfurt - Einen rätselhaften Leichenfund machte die Frankfurter Polizei am vergangenen Wochenende. Die Beamten fanden einen toten Mann und eine tote Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung vor. Beide waren scheinbar eines natürlichen Todes gestorben aber beide nahezu zur gleichen Zeit. Was war geschehen?

Leichenfund von Frankfurt: Beide starben an einer natürlichen Ursache

Der 74-jährige Mann und seine 97-jährige Mutter wurden in ihrer gemeinsamen Wohnung im Frankfurter Stadtteil Fechenheim tot aufgefunden, wie fnp.de* berichtet. Die Nachbarin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie die beiden schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatte.

Leichenfund in Frankfurt: Sie fanden den Sohn auf dem Sofa, die Mutter im Bett

Als die Feuerwehr die Wohnung um die Mittagszeit aufbrach, fand die Polizei den Sohn tot auf dem Sofa, die hochbetagte Mutter, ebenfalls verstorben, in ihrem Bett, berichtet hessenschau.de. Noch ist die Todesursache unklar, ein Fremdverschulden kann die Polizei allerdings ausschließen. Aber was war mit den beiden geschehen? Warum sind sie so kurz hintereinander gestorben? Viele Tage wurde darüber spekuliert, bis schließlich das Obduktionsergebnis kam.

Rätsel um Todesursache: Ermittler haben eine Vermutung

Sowohl der Sohn als auch die Mutter litten an starken Vorerkrankungen, heißt es vonseiten der Polizei. Zwar könne der Todeszeitpunkt nicht ganz genau bestimmt werden, aber die Ermittler gehen davon aus, dass der 74-Jährige an eben jener Vorerkrankung starb und seine Mutter wenig später, weil ihr Sohn sie nicht mehr versorgen konnte.

