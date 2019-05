Heiße Verfolgungsjagd: Opel rast durch Innenstadt – plötzlich schlagen Flammen aus Motorhaube

Heiße Verfolgungsjagd in Frankfurt: Ein Mann flieht mit einem Opel Astra vor der Polizei. Plötzlich schlagen Flammen aus der Motorhaube.

Frankfurt – Ein 28-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen seinen etwas älteren Opel Astra in Frankfurt regelrecht heiß gefahren, als er versuchte vor der Polizei zu flüchten. Das Auto fing schließlich Feuer, berichtet die Polizei. Gegen 4.30 Uhr bemerkte eine Streife des 8. Polizeireviers an der Mörfelder Landstraße die auffällige Fahrweise des 28-Jährigen. Die Beamten machten durch entsprechende Signale deutlich, dass sie den Opelfahrer kontrollieren wollen.

Verfolgungsjagd durch Frankfurt: Autofahrer gibt Gas – und plötzlich brennt es

Doch der drückte aufs Gas und raste regelrecht über die Stresemannallee, Gartenstraße und Schweizer Straße. Dabei ignorierte er sämtliche Ampeln und fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn. In der Mörfelder Landstraße dann hatte es aus dem Motorraum des Opels mittlerweile gefährlich gequalmt.

Schließlich musste der 28-Jährige anhalten, da der Motor bereits in Flammen stand. Er wurde vorläufig festgenommen, wobei die Beamten schnell merkten, dass er offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel stand.

Heiße Verfolgungsjagd durch Frankfurt: Polizei testet Autofahrer

Ein Atemalkoholtest zeigte 1,99 Promille an. Der Drogenvortest lieferte Hinweise auf die Einnahme verschiedener Substanzen. Die Feuerwehr löschte das Auto, anschließend kam es auf den Abschlepper. Der 28-Jährige musste zwecks Blutentnahme mit ins Polizeipräsidium. (chw)

