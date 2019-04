Drama auf der Terrasse: Frauen rauchen Shisha – plötzlich verlieren sie das Bewusstsein

Drei Frauen und ein Mann wollen eigentlich nur gemütlich eine Shisha rauchen. Doch plötzlich verlieren zwei Frauen das Bewusstsein.

Frankfurt - Drei Frauen und ein Mann sind am Dienstag mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Sie rauchten zuvor auf einer Terrasse in der Straße An der Herrenwiese eine Wasserpfeife (Shisha), berichtet fnp.de*

Die Frauen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren und ein 25-jähriger Mann hatten sich um 17 Uhr zum Shisharauchen zusammengesetzt. Schließlich verloren zwei der Frauen das Bewusstsein.

Shisha-Drama: Raucher müssen in die Klinik

Auch die anderen zwei Raucher fühlten sich sehr unwohl. Die sofort verständigten Rettungskräfte stellten bei allen Personen erhöhte CO-Werte fest, sodass die Verletzten umgehend in verschiedene Krankenhäuser gebracht wurden.

Eine der Frauen musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik geflogen werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die Kreuzung Herrenwiese/Tannenkopfweg zeitweise gesperrt werden. Die Shisha und sämtliches Zubehör wurde sichergestellt. (chw)

