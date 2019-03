Gaststätten-Kontrolle in Frankfurt: Bitteres Ende für Shisha Bar

Nach Kontrollen in Alt-Sachsenhausen hat das Ordnungsamt einige Lokale geschlossen.

Das Frankfurter Ordnungsamt hat in Sachsenhausen Gaststättenkontrollen durchgeführt. Für eine Shisha Bar hatte das böse Folgen.

Frankfurt - Bei Kontrollen von elf Gaststätten in Frankfurt-Sachsenhausen haben Ordnungsamt und Polizei eine Shisha Bar komplett und ein Lokal vorübergehend geschlossen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wiesen bei den am Wochenende durchgeführten Kontrollen nur drei Betriebe keine oder kaum Mängel auf.

Kontrollen in Sachsenhausen: Zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentration in Shisha Bar

Die Shisha Bar musste demnach wegen einer gesundheitsgefährdenden Kohlenmonoxid-Konzentration (lesen sich auch bei fnp.de*: Zu viel Kohlenmonoxid in Shisha-Bar: Zwei Frauen bewusstlos) geschlossen werden. Die vorübergehende Schließung eines Lokals war nötig, weil dort "eklatante Hygienemängel" sowie ein starker Ungezieferbefall festgestellt wurden. Gegen zwei weitere Betriebe wurden Strafanzeigen wegen Betrugsverdachts gestellt. Außerdem wurden Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz sowie fehlende Aushänge zum Jugendschutz sowie zu Preisen registriert.

