Frau sieht Mann ins Wasser stürzen - und greift zu ungewöhnlichen Mitteln

Eine Frau in Frankfurt bemerkte, wie ein Mann in den Main stürzte. Sie reagierte geistesgegenwärtig und griff dabei zu ungewöhnlichen Mitteln.

Frankfurt - Dramatische Szenen spielten sich am frühen Freitagmorgen in Frankfurt ab: Eine Frau (49) befand sich gerade auf den Weg zur Arbeit, als sie am Holbeinsteg bemerkte, wie ein Mann in den Main stürzte. Sofort informierte die 49-Jährige den Polizeinotruf und legte anschließend alles daran, um dem scheinbar hilflosem Mann zu helfen. Dafür griff sie zu einem ungewöhnlichem Mittel - und konnte dem Mann somit das Leben retten. Darüber berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Frau sieht Mann an Mainufer ins Wasser stürzen - dann kommt der Ast ins Spiel

Um 5.30 Uhr am Freitag radelte die Frau am Main in Frankfurt entlang - dann der Schock: Ein Mann fiel in das Gewässer - doch seine eigenen Kräfte schienen nicht ausreichend um wieder an Land zu kommen. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, suchte sich die 49-jährige Radfahrerin einen langen Ast. Den Ast hielt sie ins Wasser und reichte ihm dem zu ertrinken drohendem Mann, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann konnte sich an dem Ast festhalten.

+ Die Frau war mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Arbeit, als sie den Mann ins Wasser stürzen sah. © Screenshot Google Maps

Frankfurter Beamte und 49-Jährige retten betrunkenem Mann das Leben

Bis zum Eintreffen der Frankfurter Beamten, gelang es der 49-jährigen Frau, den Mann über Wasser zu halten. Schnell stellte sich heraus: Der Mann war offenbar stark alkoholisiert in den Main gestürzt. Gemeinsam mit den Beamten konnte der Mann aus dem Main geholt werden und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht werden.

Die Lebensretterin war laut Polizeimitteilung "sichtlich geschockt" - ließ sich von der Aktion aber nicht davon abhalten, wie geplant zur Arbeit zu fahren.

Über diese Meldung staunten die extratipp.com*-Leser am Freitag: 21-Jährige stürzt 70-Meter-Klippe hinab - Mutter hat Horror-Verdacht

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Natascha Berger