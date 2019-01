Feuerwehr löscht Haus - unten an der Leiter beginnt das Grauen

Ein Feuerwehrmann gerät bei einem Einsatz in Frankfurt in Gefahr - der Täter zeigt sich uneinsichtig.

Bei einem Feuerwehreinsatz in der Silvesternacht gerät eine Rettungskraft plötzlich in große Gefahr.

Frankfurt - Während tausende Menschen mit Familie und Freunden am 31. Dezember 2018 in das neue Jahr reinfeierten und das Feuerwerk in der Frankfurter Innenstadt genossen, kam es für die Feuerwehr zu einem Löscheinsatz. Als ein Feuerwehrmann gerade dabei war, eine brennende Wohnung zu löschen, begann das Grauen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Feuerwehr löscht Haus - unten an der Leiter beginnt Grauen

In der Silvesternacht stand ein Feuerwehrmann gegen 0.25 Uhr auf einer ausgefahrenen Drehleiter. Sein Ziel: Einen Balkonbrand im dritten Stock zu bekämpfen. Doch war es am Ende nicht der Brand, der dem Feuerwehrmann gefährlich wurde, so die Pressemitteilung des Polizeipräsidium Frankfurt.

Ein Mann (23) begann, auf der Straße mit zwei Schreckschusswaffen in den Himmel zu schießen. Dabei befand er sich nur zwei bis drei Meter von der Leiter entfernt, auf der der Feuerwehrmann stand. Die Polizei Frankfurt war mit Beamten vor Ort und nahm den 23-Jährigen sofort fest und beschlagnahmte die Pistolen.

Daraufhin führten die Frankfurter Polizisten ein ausführliches Gespräch mit dem jungen Mann, um ihm die Tragweite seiner Handlungen klar zu machen.

Polizei Frankfurt: Schütze zeigt keine Einsicht nach gefährlicher Situation mit Feuerwehr

Der Schütze schien allerdings nicht zu verstehen, wie gefährlich die Situation war, und zeigte laut Informationen der Polizei Frankfurt keinerlei Einsicht. Die Beamten setzten den Schützen daraufhin wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn gehen allerdings weiter. Sollte der Mann keinen Waffenschein für seine Schreckschusswaffen vorlegen können, könnte sich darüberhinaus auch die Staatsanwaltschaft einschalten.

Die Rettungskraft der Feuerwehr Frankfurt kam mit dem Schrecken davon und wurde nicht verletzt. Er brachte den Löscheinsatz erfolgreich zu Ende. Gerade diskutieren die Leser über diese Meldung: Mann pinkelt gegen Autos - als Polizei kommt, wird es richtig brutal.

Sarah Pilz

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.