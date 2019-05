Betrunkener nimmt ICE auseinander und attackiert Zugchef

Ein betrunkener Mann hat in einem ICE randaliert und den Zugführer attackiert. Die Polizei nahm ihn fest.

Frankfurt - Die Bundespolizei hat am Sonntagmittag einen 54-jährigen Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen, der kurz zuvor in einem ICE randaliert und den Zugchef mit Tritten attackiert hatte. Der Zugchef hatte kurz vor Ankunft in Frankfurt am Main die Bundespolizei verständigt, dass ein offenbar stark betrunkener Mann im ICE gegen Türen und andere Einrichtungsgegenstände treten würde. Als der Zugchef ihn aufgefordert hätte dies zu unterlassen, hätte er auch ihn mehrfach getreten.

Randale in ICE: Polizei nimmt Mann fest

So konnte der Mann aus Peine in Niedersachsen unmittelbar nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof am Bahnsteig festgenommen und zur Wache gebracht werden. Dort wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 Promille festgestellt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung durfte er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. (smr)

