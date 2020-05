Brutale Tat bei Frankfurt: Mann mit Hackmesser getötet – Verdächtiger setzt sich ins Ausland ab

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Homburg bei Frankfurt wurde 2018 ein 41 Jahre alter Mann getötet. Der Verdächtiger wird zwei Jahre später in Spanien festgenommen. (Symbolbild)

Bad Homburg - Im Februar 2018 wurde in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Homburg (Nahe Frankfurt) im Hochtaunuskreis in Hessen ein 41 Jahre alter Mann brutal getötet. Laut Polizei kam es damals zu einer „schwerwiegenden Auseinandersetzung“. Der mutmaßliche Täter soll daraufhin sein Opfer mit einem Hackmesser getötet haben.

Mehrfach habe er damit auf den 41-Jährigen eingeschlagen. Nun wurde vor dem Landgericht Frankfurt Anklage gegen den 29-jährigen Beschuldigten erhoben. Er muss sich wegen des Verdachts auf Totschlag verantworten.

Bei Frankfurt: Toter in Bad Homburger Flüchtlingsunterkunft – Verdächtiger lange auf der Flucht

Die Tat geschah am 8. Februar 2018 in der Flüchtlingsunterkunft im Niederstedter Weg in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt. Bewohner der Einrichtung hatten damals Hilferufe gehört und die Polizei verständigt. Als die Beamten in der Unterkunft eintrafen, war das Zimmer, in dem die Auseinandersetzung stattgefunden hatte, verschlossen.

Durch das Fenster war jedoch ein Mann zu erkennen, der in einer großen Blutlache auf dem Boden lag. Es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte jedoch jede Spur. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen samt Polizeihubschrauber und groß angelegten Suchen wurden eingeleitet. Doch der 29-Jährige blieb zunächst verschwunden.

Bei Frankfurt: Nach Tötung in Bad Homburger Flüchtlingsunterkunft - Mutmaßlicher Täter wird gefasst

Erst fast zwei Jahre nach der Tat in Bad Homburg konnte der Flüchtige schließlich festgenommen werden. Er hatte sich nach Spanien abgesetzt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Seit Mitte Dezember 2019 befindet er sich bereits in Untersuchungshaft.

Er wird nun beschuldigt, den 41-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen getötet zu haben. Das Opfer erlitt damals laut Staatsanwaltschaft Frankfurt insgesamt 50 Schnitt- bzw. Hiebverletzungen im Kopfbereich, die schließlich zu seinem Tod führten. Termine für die Hauptverhandlung wurden durch das Landgericht noch nicht bestimmt.

