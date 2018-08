27-Jährige erlebt in U-Bahn Albtraum, den sie nie wieder vergessen wird

Eine 27-Jährige erlebt in der U-Bahn einen Albtraum, den sie nie wieder vergessen wird.

Frankfurt - Schrecklicher Übergriff am späten Samstagabend (25.08.) in der Frankfurter U-Bahn, wie extratipp.com* berichtet. Eine junge Frau (27) wollte einen entspannten Abend in Frankfurt erleben, war gegen 22.30 Uhr in der U-Bahnstation in der Nassauer Straße unterwegs.

An der U-Bahnstation "Heddernheim" erlebte die Frau einen Albtraum, den sie nie wieder vergessen wird. Plötzlich näherte sich der 27-Jährigen ein fremder Mann. Der Mann fiel über die hilflose Frau her, küsste sie sogar. Die Frau schrie um ihr Leben, konnte sich nur mit größter Mühe aus den Fängen des Angreifers befreien. Sie schrie laut um Hilfe - das schüchterte den Angreifer offensichtlich ein. Der unbekannte Mann flüchtete. Die verstörte Frau beschrieb der Polizei in Frankfurt den Täter so:

Männlich,

etwa 35 Jahre alt,

ca. 180 cm groß,

kräftig-sportliche Figur mit Bauchansatz,

südländisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare,

2-Tage-Bart,

er trug ein weißes Langarmshirt und blaue Jeans.

Nun suchen die Beamten in Frankfurt dringend Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben machen kann, sollte sich unter 069/755-53111 bei derPolizei Frankfurt melden.

