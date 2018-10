21-Jährige joggt alleine durch den Wald - das Verderben schleicht sich von hinten an

Eine junge Frau (21) machte sich alleine auf den Weg zum Jpggen. Doch kurz später muss sie mit der Polizei sprechen und wird in einem Krankenhaus behandelt.

Frankfurt - Das, wovor sich viele Joggerinnen fürchten, wurde für eine 21-Jährige im Frankfurter Stadtteil Schwanheim zur bitteren Realität: Als die junge Frau durch den Stadtwald lief, näherte sich ein ihr unbekannter Mann von hinten - das Grauen nahm seinen Lauf. Darüber berichtet extratipp.com*.

Frau joggt durch Frankfurter Wald - als Unbekannter mit Fahrrad kommt, beginnt Horror

Am Sonntagabend um kurz nach 18 Uhr wollte die 21-Jährige laut der Frankfurter Polizei das schöne Wetter ausnutzen, wie extratipp.com* berichtet. Alleine machte sie sich auf den Weg zum Joggen und wählte den Weg durch den Schwanheimer Stadtwald. Die Frau joggte die Grenzschneise entlang, die westlich zu der Autobahn 5 und parallel zu der Bahnlinie verläuft.

Als die 21-Jährige nichtsahnend durch den Wald in Frankfurt lief, näherte sichvon hinten ein bislang unbekannter Mann. Ohne jeglichen Grund riss er die Joggerin um - diese fiel zum Boden. Dort sollte sie dem Verhalten des Täters nach zu urteilen auch bleiben: Er drückte die wehrlose Frau weiter auf den Waldboden. Zum großen Glück der jungen Frau fuhr genau zu diesem Zeitpunk eine Radfahrerin, die von der schlimmem Szene Notiz nahm.

Frankfurt: 21-Jährige beim Joggen von hinten angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Als die Radfahrerin näher kam, ergriff der unbekannte Täter die Flucht. Wie die Polizei in Frankfurt am Montag mitteilte, verschwand er mit seinem Mountainbike in eine unbekannte Richtung. Die 21-Jährige wurde durch die Attacke des Mannes leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wieso der Unbekannte sie zu Boden riss, ist unklar - die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen. So wird der Täter beschrieben:

ca. 40-45 Jahre alt

etwa 1,75 - 1,80 Meter groß

korpulent

schwarze, dunkle Haare und gebräunte, dunkle Haut

schwarzes Mountainbike mit weißer Schrift

Können Sie Angaben zu dem Täter machen? Die Polizei in Frankfurt nimmt sachdienliche Hinweise unter der 069/755-53111 entgegen. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Polizei findet Geldkassette - Mysteriöser Hinweis auf Etikett. *extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

