Neue Öffnungszeiten im Fort Fun: Freizeitpark könnte Besucher überraschen

Von: Sven Schneider

FORTFUN-Yakaris rutschige Wasserfälle © FORT Fun

Das Fort Fun Abenteuerland passt die Öffnungszeiten schon ab August an und reagiert damit auf das Ende der Sommerferien in NRW. Das könnte Besucher überraschen.

Hamm - Die Sommerferien sind in Nordrhein-Westfalen vorbei und der Schulalltag mittlerweile eingekehrt. Das bewegt auch einen beliebten Freizeitpark Konsequenzen zu ziehen. Denn wer das Fort Fun Abenteuerland im Sauerland besuchen will, sollte dies noch sehr bald tun, wie wa.de berichtet.

Schon im August passt der Freizeitpark seine Öffnungszeiten an, was den einen oder anderen Besucher durchaus überraschen könnte. In den vergangenen Wochen hatte das Fort Fun Abenteuerland, das mit einem besonderen Angebot bezüglich Jahrestickets lockte, täglich geöffnet und empfing Familien. Ab Ende August jedoch werden die Tore regelmäßiger geschlossen. Im September folgt dann die nächste Anpassung, was keine Seltenheit für den Freizeitpark ist.