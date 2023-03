Freizeitpark Fort Fun geht mit vielen Neuerungen in die Saison 2023

Von: Daniel Schinzig

Was wäre der Saisonstart eines Freizeitparks ohne neue Attraktion? Fort Fun bietet 2023 direkt eine neue Erlebniswelt. „Yakari“ basiert auf einer Comic-Reihe.

Bestwig - Ein Tag im Freizeitpark ist für viele Kinder ein riesiges Erlebnis. Wenn sich dann noch die Möglichkeit ergibt, aus Serien oder Büchern bekannte Helden zu treffen, wird die Zeit erst recht unvergesslich. In NRW ist es beispielsweise im Movie Park, der direkt nach der Öffnung 2023 wieder geschlossen hatte, möglich, kultige Film-Charaktere zu finden. Zum Start der neuen Saison am 1. April 2023 wird auch Fort Fun in Bestwig im Sauerland einem beliebten Cartoon-Protagonisten ein neues Zuhause bieten. Mit der Marke „Yakari“ wird direkt ein ganz neuer Themenbereich ins Leben gerufen.

Fort Fun startet mit vielen Neuerungen in die Freizeitpark-Saison 2023

„Yakari“ ist eine Comicreihe, in der ein kleiner Junge vom Stamm der Sioux die Fähigkeit hat, mit Tieren zu sprechen. Spannende Abenteuer erlebte er nicht nur in Panels und mit Sprechblasen, sondern auch in mehreren Zeichentrickserien und in einem Kinofilm. Die Marke ist wie geschaffen für den Freizeitpark Fort Fun, das zum Saisonstart mit einem besonderen Angebot lockt, und sein Western-Setting.

Wenn der Park am 1. April seine Pforten öffnet, werden wohl vor allem die jungen Besucher große Augen machen. Denn Yakari, sein Pferd „Kleiner Donner“ und andere Charaktere aus der Comicvorlage begrüßen alle Abenteuerlustigen in einem neuen, 10.000 Quadratmeter großen Themenbereich.

Und der besteht natürlich nicht nur aus leerer Prärie. Der kleine Comicheld lädt euch auf eine Fahrt auf der neuen Schlauchboot-Wasserrutsche „Yakaris rutschige Wasserfälle“ ein. Vor allem für Pferdefans ist die zweite neue Attraktion aber noch spannender: die Pferdereitbahn „Kleiner Donners wilder Ritt“.

Mehr als nur „Yakari“: Weitere Highlights im Freizeitpark Fort Fun

Dass Fort Fun große Hoffnungen auf die neu erworbene Marke setzt, machen die Zukunftspläne deutlich. Denn der Themenbereich ist noch lange nicht vollständig und soll sich weiterentwickeln. Der Park verspricht, dass es bis zum Jahr 2025 zwei weitere Ausbaustufen geben wird, die neue Highlights mit sich bringen.

Natürlich gibt es auch in der Saison 2023 mehr als nur den neuen Themenbereich. Neben den klassischen Attraktionen geht die Zaubershow „Secret Magic Club“ nach ihrer Premiere im Vorjahr in die Verlängerung. An den beiden Ostertagen findet für Kinder bis einschließlich 12 Jahren eine Ostereiersuche statt - wer das goldene Ei findet, gelangt in den Besitz einer Jahreskarte.

Und auch danach folgen spannende Events:

18. und 19. Mai: Country Days

Jeder Mittwoch im Juli: FamilyFUN Party mit Schaummaschinen

4. und 5 August: Mexican Summer

13., 14., 21. und 28. Oktober: FORT FEAR Horrorland

Ein anderer Freizeitpark präsentiert in der Saison 2023 übrigens eine Neuerung, die nicht allen Besuchern gefallen wird. Denn dort haben Raucher nichts mehr zu lachen: Der Park bei NRW wird rauchfrei.