Nach 25 Jahren Forschung: Neues Medikament aus Heidelberg zugelassen

In Heidelberg forschten Wissenschaftler jahrzehntelang an einem Wirkstoff gegen Hepatitis-D. Jetzt wurde das Medikament von der Europäischen Komission zugelassen. Millionen Infizierten könnte das Hoffnung geben.

Heidelberg - Nur wer bereits eine Vorerkrankung mit Hepatitis-B hat, kann sich auch mit Hepatitis-D infizieren. Bislang gab es keinen Wirkstoff gegen die Infektionserkrankung. Am Univeristätsklinikum Heidelberg forschten Wissenschaftler 25 Jahre an einem Wirkstoff gegen Hepatitis-D.

Wie BW24* berichtet, wurde das Medikament aus Heidelberg nun von der Europäischen Komission zugelassen. In einer Studie soll nun die Langzeitwirkung des Wirkstoffs getestet werden.

