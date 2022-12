Forscher entwickeln Verhütungsmittel der Zukunft: „Krabben-Cocktail“ gegen Spermien

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Forscher haben ein Verhütungsgel entwickelt, das aus Krebstierschalen gewonnen wird. Die Substanz hat das Potenzial zum Verhütungsmittel der Zukunft zu werden.

Stockholm – Pille, Diaphragma oder Spirale – an Verhütungsmitteln gibt es eigentlich keinen Mangel. Doch noch immer müssen sich in aller Regel die Frauen „kümmern“ und auch diverse Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Kontroverse Diskussionen gab es immer wieder über die Pille und ob diese ein sicheres Verhütungsmittel darstellt. Und noch immer beginnen fast die Hälfte aller Schwangerschaften weltweit ungewollt. Denn die Alternativen abseits gängiger Verhütungsmethoden sind häufig nicht sicher. Studienergebnisse eines Forscherteams aus Schweden, Dänemark und Frankreich machen nun Hoffnung auf eine neue, nebenwirkungsfreie Verhütungsmethode.

Die Substanz Chitosan, die aus Krabbenschalen oder Pilzen gewonnen wird, könnte die Basis für ein erfolgreiches neues Verhütungsmittel werden. (Symbolbild) © imago

Verhütungsmittel der Zukunft: Forscher entwickeln „Krabben-Cocktail“ gegen Spermien

48 Prozent aller Schwangerschaften, weltweit 121 Millionen jährlich, sind unbeabsichtigt. Das geht aus dem Weltbevölkerungsbericht der Vereinten Nationen hervor. Die Gründe dafür liegen auch in der mangelnden Verwendung von Verhütungsmitteln – häufig aufgrund von Nebenwirkungen. Nachdem Forscher bereits die Antibabypille für den Mann angekündigt hatten, gibt nun ein neuer, von einem internationalen Team entwickelter, Ansatz für ein Verhütungsgel auf der Basis einer aus Krabbenschalen oder Pilzen gewonnenen Substanz Anlass zur Hoffnung.

Das könnte Sie auch interessieren: Forscher finden Ursache für Haarausfall bei Männern – Mögliche Therapie auf dem Weg

Verhütungsmittel aus Schalentieren: „Nicht-hormonell und ohne Nebenwirkungen“

„Viele Frauen wünschen sich ein nicht-hormonelles, bedarfsgerechtes Verhütungsmittel, das nicht die Nebenwirkungen der bisherigen Methoden hat“, heißt es in der Einleitung der im Fachmagazin „Science Translational Medicine“ vorgestellten Studienergebnisse zu dem neuartigen Kontrazeptivum. Ulrike Schimpf von der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm, Schweden und ihre Kollegen entwickelten ein Vaginalgel, das in Versuchen nachweislich Spermien daran hinderte, den Gebärmutterhals zu passieren.

„Krabbben-Cocktail“ hindert Spermien an der Reise zur Eizelle

Die im Gel enthaltene Substanz Chitosan, die üblicherweise als fettbindendes Schlankheitsmittel in Tablettenform oder in medizinischen Wundauflagen eingesetzt wird, steckt in der Schale von Garnelen und Krebsen, aber auch in Pilzen. Die Forscherinnen und Forscher testeten die Wirksamkeit zunächst in Laborversuchen. Dafür stellten Sie einen Chitosan-„Cocktail“ mit den Hilfsstoffen Milchsäure und Zellulose her, der tatsächlich in menschlichen Zervixschleim eindringen konnte und Spermien daran hinderte, diesen Schleim zu durchschwimmen.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Im zweiten Schritt testeten die Wissenschaftler das Chitosan-Gel an Schafen. Dazu verabreichten sie weiblichen Tieren das Mittel in den Gebärmutterkanal und prüften später, wie weit eingebrachte Spermien in die Gebärmutter vordringen konnten. Das Ergebnis: Die Spermienzahl in der Gebärmutter reduzierte sich um 98 Prozent, fast alle der jeweils einen Milliarde Spermien wurden daran gehindert, den Gebärmutterhals zu passieren. Offensichtlich verstärkt der Wirkstoff die natürliche Schleimbarriere am Gebärmutterhals (Zervix) so, dass Spermien nicht in die Gebärmutter eindringen können.

Dabei hatte die Substanz weder in vitro noch im Lebendversuch Einfluss auf die Spermienmobilität oder auf die weiblichen Schleimhäute – anders als die handelsüblichen Spemizid-Gele mit Nonoxynol-9, die die Vaginalschleimhäute reizen und schädigen können.

Forscher schwärmen: „Potenzial zur Alternative zu hormonellen Verhütungsmitteln“

„Der Nachweis, dass Gebärmutterhalsschleim topisch verstärkt werden kann, um eine wirksame Barriere für Spermien zu schaffen, könnte daher die technologische Grundlage für mukozervikale Barriere-Kontrazeptiva bilden, die das Potenzial haben, eine Alternative zu hormonellen Verhütungsmitteln zu werden“, schließt die Studie. In weiteren Untersuchungen müsse jedoch geprüft werden, inwieweit mechanische Kräfte, die beim Sex durch Bewegungen auftreten, Einfluss auf die Wirksamkeit der Barrierefunktion hätten. Auch Versuche an Menschen seien notwendig – etwa, um festzustellen, wie lange vor dem Geschlechtsverkehr das Gel in die Vagina eingeführt werden sollte und wie lange der Schutz anhält.