Flugzeugabsturz Ostsee: Die dramatischen letzten Minuten des Piloten

Die Cessna 551 von Peter Griesemann stürzte am 4. September 2022 über der Ostsee ab. © Helmut Fohringer/dpa

Der Kölner Peter Griesemann ist am 4. September 2022 mit seiner Cessna 551 über der Ostsee abgestürzt. Nun offenbart ein Bericht neue Erkenntnisse.

Köln – Anfang September 2022 bewegt ein tragischer Unfall ganz Köln und weite Teile von Deutschland. Peter Griesemann, Ehrenpräsident der „Blauen Funken“ in Köln und Pilot, macht sich an diesem Tag mit seiner Cessna 551 und drei Passagieren an Bord auf den Weg von Spanien nach Köln. Doch rund 45 Minuten nach dem Start verliert der Lotse am Boden jeglichen Kontakt zur Maschine – Griesemann antwortet nicht mehr auf Funksprüche. Es beginnt ein rund dreistündiger „Geisterflug“.

24RHEIN zeichnet mithilfe eines neuen Zwischenberichtes nach, wie die letzten Minuten an Bord der Cessna abliefen.

Der Tod von Griesemann hatte vor allem in seiner kölschen Heimat große Bestürzung ausgelöst. Zu seiner Trauerfeier im Kölner Dom kamen hunderte Menschen. (mo)