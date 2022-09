Cessna-Absturz in Ostsee: Pilot war bekannte Größe aus dem Kölner Karneval

Die Cessna war in Jerez (Spanien) gestartet und stürzte in der Ostsee ab © Helmut Fohringer/dpa

Ex-Präsident Peter Griesemann soll die abgestürzte Cessna geflogen haben. Der Kölner Karneval trauert um den ehemaligen Chef der Blauen Funken.

Köln – Der Kölner Karneval trauert: Ex-Blaue Funken-Chef Peter Griesemann soll der Pilot der in der Ostsee abgestürzten Cessna gewesen sein. Der Karnevalist wollte von Spanien gemeinsam mit seiner Ehefrau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund im Privatflugzeug nach Köln fliegen. Doch am Flughafen Köln-Bonn kam das Kleinflugzeug nie an. Stattdessen stürzte die Cessna vor der lettischen Küste in die Ostsee.

24RHEIN berichtet über die aktuellen Entwicklungen zum abgestürzten Flugzeug von Peter Griesemann.

„Der Kölner Karneval trauert um Peter Griesemann, Aufsichtsratsvorsitzender des Festkomitees Kölner Karneval und Ehrenpräsident der Blauen Funken“, schreibt das Festkomitee Kölner Karneval. „Als Unternehmer und Karnevalist trug er jahrzehntelang maßgeblich zu der Gestaltung dieser kölschen Tradition bei.“ (jw)