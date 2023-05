Flugzeug stürzt ab – eine Person offenbar tot

Von: Erik Scharf

Nahe dem Flugplatz Michelstadt kommt es zu einem tragischen Unfall. © 5Vision.News

Bei einem Unfall mit einem Kleinflugzeug ist am 1. Mai offenbar eine Person gestorben.

Michelstadt – Schreckliche Nachricht am 1. Mai: Ein Kleinflugzeug ist in Südhessen abgestürzt. Eine Person kam nahe dem Flugplatz in Michelstadt (Odenwaldkreis) ersten Berichten zufolge ums Leben. (esa)

Wie das Blaulicht-Portal 5Vision.News berichtet, sei ein sogenannter Entenflügler kurz nach dem Start am Flugplatz Michelstadt abgestürzt. Der Pilot habe den Absturz nicht überlebt.

Erst vor wenigen Monaten tödlicher Absturz bei Michelstadt

Derzeit versuche das Landeskriminalamt, die Sprengvorrichtung für den Notausstieg zu entschärfen. Einsatzkräfte können daher noch nicht zum Wrack vordringen. Weiter Informationen sind bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Erst im Oktober 2022 kam es in Michelstadt nahe der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern zu einem tödlichen Absturz. Ein Pilot war mit einer Cessna 215 über einem Waldgebiet abgestürzt. (esa)

Es wird nachberichtet.