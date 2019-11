Flughafen München: Lufthansa-Streik auch im Freistaat - das müssen Passagiere jetzt beachten

Ab morgen werden die Flugbegleiter der Lufthansa von der Gewerkschaft UFO zum Streik aufgerufen. Welche Verbindungen betroffen sind und welche Auswirkungen das hat, erfahren Sie hier.

Lufthansa-Flugbegleiter wurden ab Donnerstag von der Gewerkschaft UFO zu einem Streik aufgerufen

wurden ab Donnerstag von der Gewerkschaft UFO zu einem Streik aufgerufen Der Flughafen München ist von dem Streik betroffen

ist von dem betroffen Das hat Konsequenzen für alle geplanten Lufthansa-Flüge ab und nach München

Münchner Flughafen: Diese Konsequenzen hat der Streik für die Passagiere

Flughafen München - Der letzte Streik der Flugbegleiter am Flughafen München ist noch nicht all zu lange her. Ende Oktober wurden die Tochter-Fluggesllschaften der Lufthansa, Cityline, Eurowings, German Wings und Sun Express, bestreikt. Nun wartet auf das Mutterunternehmen Lufthansa ein neuer Streik. Die Flugbegleiter Gewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder die bei der Lufthansa arbeiten, ab dem morgigen Donnerstag zu einem Streik über 48 Stunden aufgerufen.

Lufthansa Streik am Flughafen München: Was der Streik für Auswirkungen hat

Bis zum kommenden Freitag werden die Flugbegleiter am Flughafen München ihre Arbeit hinlegen. In einer Pressemitteilung teilt der Lufthansa-Konzern mit, dass er den Streikaufruf der UFO aufs „Schärfste verurteilt“. Außerdem prüft die Lufthansa, wie der Streik noch rechtlich unterbunden werden kann. Das Unternehmen wollte vor dem Arbeitsgericht Frankfurt, mit einer einstweiligen Verfügung den Streik noch verhindern. Heute Vormittag wurde bekannt, dass der Eilantrag abgelehnt wurde.

Flughafen München: Das müssen die Betroffenen des Lufthansa-Streiks wissen

Dennoch hat die Lufthansa für den Fall der Fälle einen Sonderflugplan für Donnerstag und Freitag ausgearbeitet, der im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht wird. Betroffen von dem Streik sind alle deutschlandweiten Abflüge.

Die Passagiere werden aufgerufen, dass sie sich immer regelmäßig über die Internetseite der Fluggesellschaft über mögliche Änderungen informieren sollen. Wer sich aber trotzdem unsicher ist und dessen Flug noch nicht gecancelt wurde, kann seine Reise trotzdem noch auf andere Daten umbuchen oder auf die Bahn umschwenken. Eine kostenlose Umbuchung ist aber laut der Lufthansa nur möglich, wenn der Reisende von und nach München beziehungsweise Frankfurt mit Abflug an den beiden Streiktagen gebucht hat.Der neue Abflugtag der gleichen Route kann bis einschließlich 15. November umgebucht werden.

Mehr Informationen rund um den Flughafen im Erdinger Moos gibt es auf unserer Themenseite zum Münchner Flughafen*. Für besonders viel Furore sorgte vor Kurzem der Fall eines jungen Mannes. Alejandro M. hat in Triest zwei Polizisten erschossen. Der 29-Jährige war 2018 am Flughafen München auffällig geworden, als er in den Sicherheitsbereich eindrang. Wenige Tage später hielt ein Mann mit Clowns-Maske Passagiere und Personal am Flughafen München in Atem.

