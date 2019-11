Wie Passagiere den Flughafen München auf Google bewerten - von kritisch bis kurios

Der Flughafen München ist seit vier Jahren der einzige Five-Star-Airport Europas. Reisende haben ihre eigene Meinung dazu und geben die kuriosesten Bewertungen auf Google ab.

Der Flughafen München ist der einzige Five-Star-Airport in Europa.

Reisende haben sich darüber eine eigene Meinung gebildet.

Sie gaben die kuriosesten Bewertungen auf Google zum Flughafen München ab.

Flughafen München: Die kuriosesten Google-Bewertungen der Passagiere

Flughafen München - Seit vier Jahren rühmt sich der Flughafen München damit, dass er der einzige Five-Star-Airport Europas ist. Die Auszeichnung vergibt jedes Jahr das Londoner Luftfahrtinstitut Skytrax, basierend auf Abstimmungen von Passagieren. Weltweit liegt der Airport im Erdinger Moos auf Platz sieben der besten Flughäfen. Besser sind nur die Flughäfen in Chubu (Platz: 6; Japan), Hong Kong (Platz: 5), Doha (Platz: 4; Katar), Seoul (Platz: 3; Südkorea), Tokio (Platz: 2; Japan) und Singapur (Platz 1).

Passagiere haben aber trotz der Five-Star-Bewertung von Skytrax (Merkur.de)* verschiedene Meinungen zum Flughafen München. Diese tun sie mit Rezensionen auf Google kund. Insgesamt gaben laut aktuellen Stand 7851 Menschen ihre Ansichten preis. Neben vielen fünf-Sterne-Bewertungen sind viele schlechte Bewertungen mit nur einem Stern zu finden. Die Gründe hierfür könnten nicht weiter auseinander liegen.

Viele Themen beschäftigen die Reisenden. Ein negativer Punkt sticht aber besonders hervor: Das Warten auf das Gepäck. So schreibt eine Frau: „Man wartet stundenlang auf sein Gepäck. Die Wartezeit ist länger als der Flug selbst. Währenddessen wird man mit BMW-Werbung in Dauerschleife aus mehreren Bildschirmen gefoltert.“ Ein weiterer User meint: „Der schlechteste Airport der Welt bei der Gepäckausgabe. Da kann man auch essen gehen in der Zeit.“

Flughafen München: Passagiere kreiden Wartezeiten an

Die langen Wartezeiten an der Sicherheits- und Passkontrolle sind ein weiterer Punkt, der die Passagiere wütend macht. Zwei Männer vergleichen das Vorgehen mit einem anderen Flughafen in Deutschland. „Die automatische Passkontrolle funktioniert so gut wie auf dem neuen Berliner Flughafen BER“, meint der eine in einer Google-Bewertung für den Flughafen München.

Der andere sagt: „Sehr schlechte extrem unfreundliche und langsame Sicherheitskontrollen. Ebenso Passkontrolle super langsam. Man hätte glatt denken können, dass man am BER ist.“

Google-Bewertungen für Flughafen München: Zu hohe Parkgebühren

Andere wiederum regen sich darüber auf, bei den Kurzparkzonen vor den Terminals teils horrende Gebühren zahlen müssen. Vor kurzem wurde die Zeit, in der man kostenlos vor den Abflugbereichen halten kann, von zehn auf fünf Minuten herab gesetzt. Überschreitet ein Autofahrer diesen Zeitraum, muss er bis 15 Minuten 2,50 Euro und pro weiterer viertel Stunde noch einmal 2,50 Euro zahlen. „Welcher Idiot hat sich einfallen lassen, das es richtig sei die Gratis-Parkzeit für Bringer um 5 Minuten zu verkürzen“, schimpft ein Google-Nutzer. Für ihn sei es ungerecht, dass Fahrer die Passagiere wegbringen nur fünf Minuten und die, die abholen zehn Minuten Zeit hätten. „Diskriminierung“, sagt er.

Über die Kosten am Flughafen München regt sich ein anderer Fluggast auf. Er denkt, dass die Preise für Getränke und Essen hinter der Sicherheitskontrolle viel zu teuer sind. „Es ist eine absolute Frechheit im Terminal für eine 0,5L Cola 3,90 Euro zu nehmen“, so der Mann verärgert.

Passagiere geben positive Google-Bewertungen über den Flughafen München ab

Aber es gibt nicht nur negative Bewertungen, viele der Flughafenbesucher haben dem Airport im Erdinger Moos gute Rezensionen da gelassen. So lobt eine Frau die besondere Unterhaltung und die Sauberkeit auf den Toiletten: „Wir waren begeistert von der Musik und der Hygiene.“ Ein männlicher User fand die Alkohol-Beratung am Airport herausragend. „Sehr gute Whiskey-Beratung im Duty Free, hat mich auch gleich was gekostet.“

Dass der Flughafen München der einzige Flughafen der Welt mit einer eigenen Brauerei und großem Biergarten ist, gefällt den Besuchern. „Die Tatsache, dass draußen ein großer Biergarten in mitten eines Flughafens ist, finde ich klasse. Typisch Bayern halt“, freut sich ein Passagier. Ein anderer Mann hätte sogar schon am Vormittag ein Bier getrunken. „Maß schon um 9.30 Uhr, sehr begeistert“, sagt er.

+ Münchner Flughafen: Über 7000 mal wurde er bisher auf Google bewertet. © obs / Michael Fritz

Mehrere Fluggäste vergleichen den Flughafen mit einem gemütlichen Zuhause. „Ich komm gerade von Manchester. Dort ist es eng, laut und nervig. In München gelandet fühl ich mich wie in einem ruhigen Wohnzimmer“, sagt jemand. Eine regelrechte Lobeshymne schreibt ein männlicher User auf Google: „Mein Wintergarten. Im Sommer bin ich draußen, im Winter bin ich hier. Meine Wohnung ist mein Leben, der Flughafen auch.“

Die schlechte Anbindung an den Flughafen München sorgt für Unmut

Nun sorgt aber ein neuer Punkt für Unmut. Die Pläne für einen Expresszug von München zum Flughafen wurden wieder eingestampft. Dennoch gibt es Hoffnung: Der Freistaat Bayern möchte eine Machbarkeitsstudie durchführen, bei der geprüft wird, ob der Flughafen München an die Fernbahn angeschlossen werden kann. (merkur.de)*

Leyla Yildiz

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.