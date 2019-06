Flughafen Hamburg: Türkei-Urlaub nimmt für Frau bitteres Ende - Polizei knallhart

Am Flughafen Hamburg wurde ein Frau nach ihrem Türkei-Urlaub sofort von der Polizei festgenommen (Symbolbild)

Der Urlaub in der Türkei nahm für eine Frau nach ihrer Landung am Flughafen Hamburg ein bitteres Ende. Die Polizei griff nach ihrer Reise drastisch durch.

Eine Frau wurde bei ihrer Einreise am Flughafen Hamburg festgenommen

Kurz nach der Landung führte die Polizei die 42-Jährige ab

Bei der Kontrolle ihrer Daten wurde der Frau ihre Vergangenheit zum Verhängnis

Hamburg - Eine Frau aus Deutschland kam aus ihrem Urlaub in der Türkei zurück. Sie hatte sich in Antalya erholt. Nach ihrer Rückreise war es aber schnell vorbei mit der Erholung. Noch am Flughafen Hamburg wurde die 42-jährige Frau nach ihrer Reise zurück aus der Türkei von der Bundespolizei festgenommen und abgeführt. Von dem Vorfall aus Hamburg berichtet nordbuzz.de*.

Flughafen Hamburg: Polizei nimmt Frau nach Türkei-Urlaub fest

Wie die Polizei berichtet, kam bei der Überprüfung der Daten ihr Geheimnis ans Licht. Als die Frau sich nämlich zur Einreisekontrolle anstellte, machten die Beamten im Fahndungscomputer eine wichtige Entdeckung. Gegen die 42-Jährige lagen gleich zwei Haftbefehle vor. "Treffer", wie die Polizei Hamburg selber in ihrer Mitteilung schreibt.

Die Frau war von der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ausgeschrieben. Die 42-Jährige hat nach Angaben der Polizei insgesamt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten zu verbüßen. Sie wurde nach der Festnahme am Flughafen Hamburg von der Polizei sofort in ein Gefängnis gebracht.

Flughafen Hamburg: Frau wird nach Festnahme nach Bayern überstellt

Die inhaftierteFrau soll nach Bayern überstellt werden, wie die Mopo berichtet. Dort werde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bayreuth. Die Beamten gehen zudem davon aus, dass die 42 Jahre alte Frau sich wohl selbst stellte.

Flughafen Hamburg: Strenge Kontrolle nach Reise in die Türkei

Einreisende aus der Türkei am Flughafen Hamburg werden nämlich immer kontrolliert, da das Land nicht zum Schengen-Raum gehört. Dieser Kontrolle am Flughafen wollte die Frau jedoch scheinbar gar nicht entkommen. Sie ließ sich bei der Festnahme durch die Beamten auch widerstandslos abführen.

