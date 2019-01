Syrer verhindert Abschiebung mit Nagelfeile

Zwischenfall am Frankfurter Flughafen

+ © Bundespolizei Bundespolizei muss Abschiebung abbrechen © Bundespolizei

Am Mittwochmorgen hat am Frankfurter Flughafen ein Mann seine Abschiebung mit Hilfe einer Nagelfeile verhindert. Es war ihm gelungen, die Waffe mit an Bord der Maschine zu schmuggeln.