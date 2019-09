Zoll beendet Reise von Mann aus Brasilien - wegen seiner Shampoo-Flasche

Am Flughafen Frankfurt ist einem Zollbeamten auf einen Mann aus Brasilien aufmerksam geworden - wegen seines Shampoos.

Frankfurt - Wie der Zoll erst jetzt berichtet, nahm der Zoll am 26.08.2019 am Flughafen Frankfurt einen Drogenkurier mit zwei Kilogramm Kokain vorläufig fest. Die Festnahme wurde aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch erst am Freitag (20.09.2019) gemeldet.

Flughafen Frankfurt: Mann aus Brasilien fällt auf

Was war passiert? Einem hessischen Zollbeamten war am Flughafen Frankfurt ein 32-jähriger Mann bei dessen Einreise aus Brasilien aufgefallen. Im Laufe der Befragung erhärtete sich plötzlich der Verdacht, der Mann könne Rauschmittel in seinem Reisegepäck haben.

Flughafen Frankfurt: Zoll entdeckt Kokain in Koffer - samt Shampoo-Überraschung

Eine Zollhundeführerin ließ den bereits zum Weiterflug nach Ljubljana (Slowenien) eingecheckten Koffer wieder ausschleusen. Dort fanden die Beamten ein weißes Pulver in der Seitenwand des Koffers.

Ein Rauschgifttest bestätigte schnell den Verdacht auf Kokain. Auch bei den Flüssigkeiten handelte es sich nicht um Duschgel und Shampoo, sondern um aufgelöstes Kokain.

Kokain am Flughafen Frankfurt hat Wert von 82.000 Euro

Der Drogenkurier wurde noch am Abfluggate vorläufig festgenommen. Der Schwarzmarktwert des Rauschgifts beläuft sich insgesamt auf rund 82.000 Euro. Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt: „Wir finden Kokain in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Manche scheinen zu glauben, das Kokain in Flüssigkeit aufgelöst, nicht zu entdecken ist. Darauf sollte man sich lieber nicht verlassen.“

Flughafen Frankfurt: 7000 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen

Im Jahr 2018 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Flughafen Frankfurt übrigens bei 5131 Aufgriffen im Post, -Fracht-, und Reiseverkehr insgesamt rund 7000 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren: 4791 Kilogramm Khat, 139 Kilogramm Kokain, 292 Kilogramm synthetische Drogen (z.B. Amphetamin, Ecstasy) 36 Kilogramm Heroin, 5 Kilogramm Haschisch, 8 Kilogramm Marihuana, sowie 1735 Kilogramm sonstige Rauschgifte.

83 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren 13 Personen, die als sogenannte „Schlucker“ identifiziert wurden. Sie hatten das Rauschgift im Körper transportiert.

Zoll- und Polizeieinsätze am Flughafen Frankfurt

