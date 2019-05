Bizarrer Fund am Flughafen Frankfurt: Spürhund hat richtigen Riecher

Ein Spürhund hat das richtige Riecher am Flughafen in Frankfurt. Der Zoll macht dank ihm einen irren Fund.

Frankfurt - Ein Rauschgiftspürhund beim Hauptzollamt Frankfurt hat am Montag (1. April) 630 Gramm verflüssigtes Kokain in vier Spraydosen erschnüffelt. Bei der Kontrolle des Gepäcks eines Fluges aus Curacao am Flughafen in Frankfurt zeigte der neunjährige Labradormischling einen grauen Hartschalenkoffer mit Ziel Brüssel an, dass sich Rauschgift darin befand, berichtet fnp.de*.

Der Hundeführer kontrollierte diesen Koffer manuell und stellte neben Schuhen und Bekleidung vier Spraydosen fest. Diese sollten laut Beschriftung Deodorant und Rasierschaum enthalten. Aufgrund einer auffälligen Gewichtsabweichung führte der Beamte eine Inhaltsprobe der vier Dosen durch.

Drogenfunden am Flughafen Frankfurt: Hund schnüffelt an Koffer

Diese bestätigte schnell den Verdacht der Spürnase: Die Behältnisse enthielten weder Deodorant noch Rasierschaum, sondern vielmehr Flüssigkeiten, auf die ein Kokaintest positiv reagierte, berichtet der Zoll Frankfurt. Die durchgeführte Laboranalyse ergab eine Gesamtmenge von 630 Gramm Kokain, welches in Flüssigkeit aufgelöst wurde. Der 23-jährige mutmaßliche Drogenschmuggler wurde vorläufig festgenommen. Der Schwarzmarkwert des Rauschgifts beläuft sich auf zirka 26.300 Euro.

+ Ein Spürhund hat flüssiges Kokain in Dosen am Flughafen in Frankfurt gefunden. © Zoll Frankfurt

Hund findet Drogen am Flughafen Frankfurt: Viel Lob

Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt: „Wieder einmal hat ein Rauschgiftspürhund seine erfolgreiche Spürnase unter Beweis gestellt. Trotz der doppelten Umverpackung (Koffer und Metalldosen) hat er das Rauschgift gefunden.“ (chw)

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.