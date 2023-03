Pilot hat keine Wahl: Wetterradar lässt Condor-Maschine mitten über dem Atlantik im Stich

Von: Erik Scharf

Ein Condor-Urlaubsflieger muss auf halbem Weg zum Flughafen Frankfurt umdrehen. Probleme mit dem Wetterradar mitten über dem Atlantik zwingen die Crew zur Umkehr.

Frankfurt – Die Passagiere des Condor-Fluges DE-3800 hatten ihr Ziel gedanklich schon vor Augen. Vom Flughafen Frankfurt sollte es für sie schnurstracks zum Start der Karibik-Kreuzfahrt gehen. Doch daraus wurde nichts – zumindest vorerst.

Denn schon über dem Atlantik war erstmal Schluss mit der Reise in das französische Überseedepartement Guadeloupe. Das geht aus den Flugdaten auf dem Portal flightradar24.com hervor. Knapp vier Stunden nach dem Start in Frankfurt am Freitag (17. März) und etwa zur Halbzeit des Fluges, entschied sich die Condor-Crew, mitten über dem Atlantik wieder umzudrehen.

Eine Boeing 767-330/ER von Condor. (Archivfoto) © Rüdiger Wölk/Imago

Probleme mit dem Wetter-Radar: Urlaubsflieger kehrt zum Flughafen Frankfurt zurück

Der Grund: Wie das Luftfahrtportal Aviation Herald berichtet, fiel in der Boeing 767-330(ER) das Wetterradar aus. „Es hat eine Fehlermeldung auf einer der Anzeigen gegeben“, bestätigte eine Condor-Sprecherin gegenüber der hessenschau. Für die 154 Passagiere ging es also zurück zum Flughafen Frankfurt, acht Stunden nach dem Start setzte der Flieger wieder in Frankfurt auf.

Erst kürzlich geriet ein Condor-Flieger nach Mauritius in heftige Turbulenzen, 20 Menschen an Bord des Airbus A330-941 wurden verletzt. Für die Reisenden nach Pointe-à-Pitre ging es letztlich deutlich glimpflicher aus. Nach einer Übernachtung in Frankfurt hob der Flieger am Samstag (18. März) erneut ab, diesmal klappte es ohne Zwischenfälle mit der Landung in der Karibik.

Allerdings nicht wie vorgesehen in Guadeloupe, sondern in Puerto Rico. Von dort aus ging es für die Passagiere weiter nach Bonaire, eine Gemeinde der Niederlande vor der Küste Venezuelas, wie eine Condor-Sprecherin gegenüber der hessenschau sagte. Dort seien die Urlauberinnen und Urlauber schließlich auf das Kreuzfahrtschiff gelangt, das seine Reise bereits gestartet hatte. (esa)