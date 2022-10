Flüge bleiben teuer: Billigflug adé – So kriegen Sie noch günstige Flugtickets

Von: Jennifer Köllen

Die nächsten Jahre werden Flüge in den Urlaub mehr kosten. © Andy Dean/imago

Die Flugpreise heben ab. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben, vermuten Experten. Auch die Bahn wird teurer. So können Sie sparen.

Hamburg – Für 30 Euro nach Barcelona? Das war einmal. Die Zeiten der Billigflüge sind vorbei, zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes. Verglichen mit der Zeit vor Corona 2019 kosteten Inlandsflüge diesen August 25 Prozent mehr. Auch Flüge ins Ausland, also in den Urlaub, wurden teurer. Hier stiegen die Preise um 22,7 Prozent.

Flüge sind und bleiben teuer: Billigflug adé – So sparen Sie bei Ticketpreisen

Gleichzeitig ist die Reiselust der Deutschen hoch, wie eine Auswertung des Reisebüros Tourlane zeigt. Demnach sind 56 Prozent der Befragten in diesem Jahr bereits verreist. 92 Prozent gaben an, dass sie 2023 in den Urlaub fliegen wollen.

Kein Wunder. Nach knapp 3 Jahren Corona-Pandemie und in Zeiten des Ukraine-Krieges sowie der daraus folgenden Konsequenzen und Probleme (teure Preise, Gas-Krise) muss man sich wohl zwischendurch erholen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie sehr die Preise bei Flügen gestiegen sind, wie Sie bei Ticketpreisen sparen und in Zukunft dennoch möglichst günstig verreisen.

Warum sind die Flugpreise derzeit so teuer? Das sind die Gründe

Die Gründe für die drastischen Preissteigerungen bei Flugtickets: die gestiegenen Kerosinkosten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Hinzu kommt, dass es wegen Einsparungen während der Corona-Pandemie zu wenig Personal gibt. Das führt auch zu Frust beim Bodenpersonal und den Piloten. Bereits mehrfach gab es in diesem Jahr Streiks, bei denen die Arbeitsbedingungen bemängelt wurden. Auch die gestiegenen Produktionskosten durch höhere Strom- und Gaspreise sind ein Grund für die derzeitigen teuren Flugpreise.

Die Probleme bei den gestiegenen Produktionskosten werden der Airline-Branche jedoch vorerst erhalten bleiben, eine rasche Besserung ist nicht in Sicht, berichtet tagesschau.de: „Reisende müssen sich daher wohl über Jahre auf höhere Ticketpreise einrichten, warnen Experten.“

Teure Flugreisen: Lufthansa plant teure Flugpreise für 2023, Ryanair gibt Prognose für die nächsten Jahre

Lufthansa hat für das Jahr 2023 bereits höhere Flugpreise angekündigt. Auf einer Veranstaltung der European School of Management and Technology (ESMT) im September in Berlin kündigte Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa, an: „Wir werden nicht wieder heruntergehen zu den Niveaus, die wir vor der Pandemie gesehen haben.“ Das ist eine Ansage. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Lufthansa 2022 mit Abstand die meisten Passagiere hat warten lassen.

In den nächsten Jahren würden die Ticketpreise stabil sein oder sogar steigen, so der Lufthansa-Chef. Tickets etwa für neun, zehn oder 20 Euro anzubieten, sei unverantwortlich gewesen. Damit richtete er seine Kritik klar an die Konkurrenz der Billigflieger wie Ryanair. Doch selbst die irische Billigflieger-Linie Ryanair will die Preise drastisch erhöhen, um 25 Prozent. „Der durchschnittliche Preis für ein Ryanair-Ticket dürfte in fünf Jahren von 40 auf 50 Euro steigen“, sagte Deutschland-Chef Andreas Gruber im September.

Flüge bleiben teuer: Mit diesen Tricks kommen Sie noch an günstige Flugtickets

In den Urlaub zu fliegen, wird die nächsten Jahre also teuer bleiben. Um nach wie vor an günstige Flugtickets zu kommen, lohnt es sich, die folgenden Tipps zu beachten:

Buchen Sie zur richtigen Zeit: Skyscanner bietet etwa ein Tool an, mit dem Sie analysieren können, wann die Buchung eines Fluges am günstigsten ist. Bei einem Flug von Hamburg nach Barcelona sind das etwa fünf Wochen im Voraus. Von München nach New York bucht man den Flug ebenfalls fünf Wochen vorher am günstigsten. Im Schnitt ist das Buchen eines Kurzstreckenfluges ins Ausland neun Wochen vor Abflug am günstigsten. Bei Langstreckenflügen variiert es stark.

Skyscanner bietet etwa ein Tool an, mit dem Sie analysieren können, wann die Buchung eines Fluges am günstigsten ist. Bei einem Flug von Hamburg nach Barcelona sind das etwa fünf Wochen im Voraus. Von München nach New York bucht man den Flug ebenfalls fünf Wochen vorher am günstigsten. Im Schnitt ist das Buchen eines Kurzstreckenfluges ins Ausland neun Wochen vor Abflug am günstigsten. Bei Langstreckenflügen variiert es stark. Machen Sie Urlaub in den günstigsten Monaten für Reisen: Januar, Februar, Juni und November.

Januar, Februar, Juni und November. Preise vergleichen : Manchmal ist die Buchung desselben Fluges bei der Fluggesellschaft billiger, manchmal bei einer Flugsuchmaschine.

: Manchmal ist die Buchung desselben Fluges bei der Fluggesellschaft billiger, manchmal bei einer Flugsuchmaschine. Flexibel bleiben bei Reiseziel : Bei der Google-Suche eines Fluges kann man die Option „Alle Orte“ anklicken. So findet man weltweit Angebote und kann sich so das günstigste Urlaubsziel heraussuchen. Außerdem erlebt man etwas Neues. Flexibel bei der Reisezeit zu sein, lohnt sich ebenfalls.

: Bei der Google-Suche eines Fluges kann man die Option „Alle Orte“ anklicken. So findet man weltweit Angebote und kann sich so das günstigste Urlaubsziel heraussuchen. Außerdem erlebt man etwas Neues. Flexibel bei der Reisezeit zu sein, lohnt sich ebenfalls. Buchen Sie an den richtigen Tagen: Eine Studie, welche Flugdaten über 5 Jahre untersucht hat (2017 bis 2022) hat gezeigt, dass bis zu 20 Prozent gespart werden können, wenn an bestimmten Tagen bebucht wird. Das berichtet finanzen.net und beruft sich auf James Byers, Manager bei Google Flights. „Durchschnittlich waren Flüge, die an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch abgingen, um zwölf Prozent günstiger als solche, die an einem Wochenende starteten“, so Byers.

Bei Inlandsflügen einfach auf die Bahn ausweichen? Auch die Bahn wird teurer

Fliegen wird teurer. Da liegt der Gedanke nahe, auf die Deutsche Bahn auszuweichen. Schließlich ist das auch besser für die Umwelt. Auch die Deutsche Bahn hat angekündigt, zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember die Preise im Fernverkehr um durchschnittlich 4,9 Prozent zu erhöhen. Als Grund nannte der Konzern die hohe Inflation in Deutschland.

Die Preise für ein Flex-Ticket, also ein stornierbares Ticket, werden um 6,9 Prozent teurer. Die Preise für die BahnCards 25, 50 und 100 sowie für die Streckenzeitkarten werden um durchschnittlich 4,9 Prozent steigen.