Polizei verhindert Amoklauf in Flensburger Schule: Bewaffneter 17-jähriger wird festgenommen 

Ein 17-jähriger Schüler wurde nun vor seiner Schule in Flensburg festgenommen. Er kündigte einen Amoklauf an und trug tatsächlich Waffen bei sich.

Flensburg - Wie die Polizei Flensburg veröffentlichte, kündigte der 17-Jährige in einem Chat am Dienstagabend an, mehrere Menschen an seiner Schule umbringen zu wollen.

Die Polizei führte deshalb am Morgen eine Einlasskontrolle am Eingang der Lehranstalt durch. Der Schüler wurde dabei festgenommen, er trug offenbar mehrere Messer bei sich. Demnach habe sich der Verdacht gegen den Schüler nach dem Fund erhärtet, sein Motiv ist jedoch noch unklar.

