Fitzcarraldo: Zum 80. Geburtstag von Werner Herzog zeigt Arte den Kinski-Kultfilm

Werner Herzog drehte fünf Filme mit Klaus Kinski, aß seinen eigenen Schuh, feierte jüngst einen Gastauftritt bei „The Mandalorian“ – jetzt wird der Kult-Regisseur 80.

Los Angeles – In seiner Wahlheimat Los Angeles können am 5. September die Korken knallen. Dann feiert der 1942 in München als Werner Stipetić geborene Werner Herzog seinen 80. Geburtstag. Vor 60 Jahren veröffentlichte Herzog mit „Herakles“ seinen ersten Kurzfilm, inzwischen umfasst seine Filmografie rund 70 Filme und Dokumentationen, auch zahlreiche Bücher zählen zu seinem Werk. An seinem 80. Geburtstag huldigt Arte dem Regisseur, der eigentlich Skispringer werden wollte, mit einem seiner Meisterwerke: „Fitzcarraldo“ mit Herzogs „liebstem Feind“ Klaus Kinski.

Ausführliche Interviews zu seinem runden Geburtstag sind von Werner Herzog nicht zu erwarten, schon zu seinem Siebzigsten teilte sein Halbbruder Lucki Stipetić, der auch Leiter der Werner Herzog Filmproduktion ist, damals gegenüber dem Tagesspiegel mit. „Er möchte aus dem Geburtstag keine öffentliche Angelegenheit machen, es ist ihm diese Art von Öffentlichkeit sehr unangenehm.“

Fitzcarraldo: Klaus Kinski sollte in Werner Herzogs Meisterwerk gar nicht mitspielen

„Nur Träumer können Berge versetzen“, sagt Brian Sweeney Fitzgerald, genannt Fitzcarraldo, an einer Stelle des Films. In „Fitzcarraldo“ plant der exzentrische Opernliebhaber mitten im peruanischen Dschungel die Errichtung eines Opernhauses. Um sein Ziel zu erreichen, will er einen alten Dampfer über einen Bergrücken ziehen lassen, um nicht passierbare Flussabschnitte zu umgehen. Im Fall von „Fitzcarraldo“ erwies sich Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Werner Herzog als Träumer, der Berge versetzen kann, denn er setzte dieses filmische Projekt in die Tat um, ohne Studioaufnahmen, versteht sich.

Zu Werner Herzogs 80. Geburtstag zeigt Arte seinen Film Fitzcarraldo aus dem Jahr 1982 mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. © Joseph Martinez/New World Pictures/imago/Montage

Drei Filme hatte Werner Herzog vor „Fitzcarraldo“ mit Klaus Kinski gedreht. Für die Rolle des Brian Sweeney Fitzgerald war allerdings zunächst Jack Nicholson eingeplant, dessen damalige Gagenforderung von fünf Millionen Dollar aber den Rahmen sprengte. Zunächst übernahm Jason Robards die Hauptrolle, an seiner Seite stand Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger als Fitzcarraldos Gehilfe vor der Kamera, Mario Adorf spielte den Kapitän Orinoco Paul. Nachdem bereits knapp die Hälfte des Films abgedreht war, erkrankte Robards, sodass Werner Herzog noch mal von vorn beginnen musste.

Fitzcarraldo: Klaus Kinski war nur Werner Herzogs dritte Wahl

Klaus Kinski sprang ein, übernahm die Titelrolle des Brian Sweeney Fitzgerald und drückte „Fitzcarraldo“ seinen Stempel auf. Pech für Mick Jagger: Seine Rolle wurde gestrichen, aufgrund einer anstehenden Tour mit den Rolling Stones wäre es aber auch zu Terminproblemen gekommen. Mario Adorf hatte zwischenzeitlich ein anderes Projekt übernommen und wurde durch Paul Hittscher ersetzt.

In der Dokumentation „Mein liebster Feind“ erinnert sich Werner Herzog daran, dass peruanische Statisten ihm während der „Fitzcarraldo“-Dreharbeiten sogar angeboten hätten, Klaus Kinski zu ermorden, um das exzentrische Treiben des Schauspielers zu beenden. „Ich habe das abgelehnt, aber natürlich habe ich es schon im nächsten Moment bereut“, so Herzog. Am 5. September 2022 zeigt Arte anlässlich des 80. Geburtstags von Werner Herzog um 20:15 Uhr „Fitzcarraldo“, im Anschluss ist Herzogs Dokumentarfilm „Flucht aus Laos“ zu sehen.

Werner Herzog: Mit diesen Superstars drehte der Regisseur bereits

In seiner langen Karriere als Regisseur und Produzent arbeitete Werner Herzog schon mit zahlreichen Stars zusammen. Am berühmtesten ist Herzog nach wie vor für seine Drehs mit Enfant terrible Klaus Kinski. Aber auch Oscar-Preisträger Christian Bale („Rescue Dawn“), Tim Roth, einer der Stamm-Schauspieler von Quentin Tarantino („Invincible – Unbesiegbar“), Nicolas Cage und Eva Mendes („Bad Lieutenant – Cop ohne Gewissen“), Willem Dafoe („Ein fürsorglicher Sohn“) oder Nicole Kidman („Königin der Wüste“) standen bereits für Werner Herzog vor der Kamera. Diese Stars habe er laut Kurier „nicht engagiert, weil sie so berühmt, sondern weil sie so talentiert sind. So arbeite ich.“

Werner Herzog: Die Simpsons, The Mandalorian und ein eigener Song

Nicht nur hinter der Kamera feiert Werner Herzog Erfolge, auch als Synchronsprecher und Schauspieler hatte der gebürtige Münchner bereits kultverdächtige Auftritte. In den Zeichentrickserien „Die Simpsons“, „American Dad“ und „Rick and Morty“ war Herzogs prägnante Stimme schon zu hören. Außerdem stand Werner Herzog für eine Episode der Comedy-Serie „Parks and Recreation“ vor der Kamera. 2019 ließ Herzog die Herzen der „Star Wars“-Fans höher schlagen, in drei Folgen mimte er den geheimnisvollen „Auftraggeber“. „Ich habe es sehr genossen, auch deshalb, weil ich endlich richtig Geld verdient habe“, so Herzog gegenüber dem österreichischen Kurier. „Aber ich war nur in drei Teilen, dann haben sie mich ja gekillt.“

Nicht viele Regisseure können ihren eigenen Song vorweisen, doch das deutsche Indie-Projekt Get Well Soon widmete Werner Herzog den Song „Werner Herzog Gets Shot“. Zum Filmstart von „Grizzly Man“ (2005) wurde Herzog von der BBC auf offener Straße interviewt, als plötzlich ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf den Regisseur schoss. Später zeigte der unbeeindruckte Herzog BBC-Filmkritiker Mark Kermode die blutende Wunde unterhalb des Bauchnabels – und seine Boxershorts mit Paisleymuster, die seinen Interviewer fast mehr schockten als die Schusswunde.

Werner Herzog: Wettschulden sind Ehrenschulden

Wetten scheint Werner Herzog ziemlich ernst zu nehmen. Eine Wetteinlösung wurde sogar zu einem 20-minütigem Dokumentarfilm, „Werner Herzog eats his Shoe“. Herzog hatte gewettet, dass er seinen Schuh essen wolle, wenn es US-Regisseur Errol Morris gelingen würde, seinen Film „Gates of Heaven“ zu vollenden. Bei der Premiere des Films im April 1980 verspeiste Herzog dann tatsächlich einen von ihm selbst getragenen Schuh, den er zuvor stundenlang gekocht hatte – allerdings ohne Sohle.

Nicht Werner Herzogs erster spektakulärer Wetteinsatz, wohl aber der weniger schmerzhafte. Bei den Dreharbeiten zu „Auch Zwerge haben klein angefangen“, der 1970 erschien, kam es zu mehreren schweren Unfällen. Daraufhin versprach Herzog, in einen Kaktus zu springen, sollten alle Beteiligten den Dreh überleben. Gesagt, getan, Herzog ließ sich auch bei dieser Aktion filmen, litt aber noch Monate später an den Verletzungen, wie er 2011 in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gestand: „Das muss ich eingestehen, das war unangenehm.“