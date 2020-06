Fischmarkt-Händler wie Aale-Dieter, Wurst-Herby und Nudel-Olli viele andere Verkäufer bangen um ihre Existenz, fürchten sich vor der Corona-Pleite. So, wie die Hamburger ihren Fischmarkt kennen und lieben, könnte es ihn schon bald nicht mehr geben - eine Wiedereröffnung ist zurzeit nicht in Aussicht.

Fischmarkt in Hamburg *- Altona bleibt wegen Coronavirus * bis Ende Juni dicht.

in *- bleibt wegen * bis Ende Juni dicht. Händler sind empört und haben Angst vor der Pleite .

haben Angst vor der . Verhandlungen über Wiedereröffnung laufen zäh.

Hamburg/Altona – Update vom 12. Juni 2020, 15:40 Uhr: Der Hamburger Fischmarkt in Altona bleibt vorerst bis Ende Juni geschlossen, das berichtet das Hamburger Abendblatt (Bericht hinter Bezahlschranke). Dann wollen die Beteiligten der Fachbehörde, des Schaustellerverbandes und des Verbraucherschutzamtes über eine Lösung für den Fischmarkt beraten. Es scheint zäh voranzugehen, mit einer schnellen Wiederöffnung des Fischmarkts in Hamburg nicht wirklich zu rechnen – denn selbst diese Ende Juni beschlossen wird, dauere es weitere zwei Wochen bis zur tatsächlichen Umsetzung, so das „Abendblatt“.

Hamburg-Fischmarkt an der Elbe bald pleite – keine Normalität in Sicht

Von einer Rückkehr zur Normalität könne man hier ohnehin nicht reden, eher einem Fischmarkt mit vielen Kompromissen: „Wie dieser aussehen wird, kann derzeit keiner sagen“, so Sabine Nolte, kommissarische Pressesprecherin des Bezirks Altona gegenüber dem „Abendblatt“. Die Händler scheinen unterdessen an dem langsamen Tempo der Verhandlungen zu verzweifeln: „Es ist eine Katastrophe!“ meint Marktbeschicker Rainer Raeder. „Unsere Vorschläge etwa eines halb so großen Marktes mit wöchentlichem Wechsel der Händler werden gar nicht aufgenommen. Er wisse von Händlern, die die Kosten für ihre Verkaufswägen nicht mehr wuppen könnten.

+ Wie tot: Der Fischmarkt bleibt bis zum 30. Juni geschlossen - mindestens. Eine Wiedereröffnung ist nicht wirklich in Aussicht. (24hamburg.de-Montage) © Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Kritik geht vor allem an die rot-grüne Koalition: „Meiner Ansicht nach war Rot-Grün in Hamburg zu lange mit sich selbst beschäftigt. Die Koalitionsverhandlungen haben den Blick auf die Realität vermissen lassen.“, so Raeder. Der Vorschlag der Fischmarkt-Händler, ein Hygienekonzept zu erarbeiten, um den Fischmarkt zumindest in eingeschränkter Form wieder zu öffnen, wurde vom Bezirksamt Altona aufgrund nicht tragbarer Kosten abgelehnt. Somit sieht die Zukunft des Fischmarkts derzeit mehr als düster aus.

Hamburger Fischmarkt vor dem Aus: Händler fürchten Horror-Pleite

Erstmeldung vom 27. Mai 2020, 16:21: Hamburg - Zwischen Elbe*, Reeperbahn* und Landungsbrücken* liegt Hamburgs historisches Herzstück: der Altonaer Fischmarkt. Hier treffen Nachteulen, Touristen, Fischliebhaber und Händler aufeinander - meist dicht an dicht gedrängt. Wer da Coronavirus-Abstandsregelungen* will, steht auf verlorenem Posten. Daher hat der Fischmarkt auch geschlossen - obwohl Wochenmärkte in Hamburg längst wieder geöffnet haben. Händler schreien sinnbildlich ins Leere - denn ihre Forderungen, den Fischmarkt wieder zu öffnen, wurden noch nicht umgesetzt.

Stadtteil Altona-Altstadt Fläche 2,8 km² Bezirk Bezirk Altona Einwohner 29.169 (31. Dez. 2019) Einwohnerdichte 10.418 Einwohner/km²

Altonaer Fischmarkt in Hamburg in der Coronavirus-Krise: Händler wie Aale-Dieter fürchten Pleite

Reguläre Wochenmärkte haben in Hamburg schon längst wieder ihren Betrieb aufgenommen, der Altonaer Fischmarkt hingegen nicht. Der Grund: Veranstaltungen, welche die Grenze von 1.000 Besuchern überschreiten, fallen bis Ende August 2020 aus. Das Bezirksamt Altona hat den Hamburger Fischmarkt allerdings erst einmal nur bis Ende Mai abgesagt – das berichtet Zeit Online. Ob der Fischmarkt dann im Juni wieder öffnet, sei ungewiss. Am Donnerstag, 28. Mai, wolle die Behörde darüber beraten.

#CoronaVirus. Der Hamburger Fischmarkt muss leider ab sofort bis Ende April abgesagt werden. Das hat es in über 300 Jahren Fischmarktgeschichte nicht gegeben. #fischmarkt #hamburg #altona — BA_Altona (@BA_Altona) March 13, 2020

Aus Sicht der Fischmarkt-Händler ist die Schließung des Fischmarkts höchst problematisch. Fischmarkt-Urgestein Aale-Dieter zum Beispiel steht seit etwa 60 Jahren sonntags an seinem Stand und verkauft Fische, für ihn sei das „sein Elexier“, verrät er gegenüber Zeit Online. „Die Kosten laufen weiter und es geht nichts.“

Er sehe keine Probleme darin, den Fischmarkt trotz Coronavirus-Pandemie wieder zu öffnen - die Besucher könnten Abstände einhalten, wie sie es auch bei den Wochenmärkten täten. „Dann kommt einer nach dem anderen ran – das ist doch kein Problem. Und dann kann man auch einen lustigen, schönen Schnack halten: Naa, mien lütten, mien seuten? Das ist ja bei mir sowieso nicht mehr das große Gebrülle.“

Altonaer Fischmarkt in Hamburg: Vom Massen-Event zum überschaubaren Wochenmarkt?

Ähnlich sieht das Marktbeschicker Klaus Moritz, der Vizepräsident beim Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg (LAGS). Er selbst verkauft Fisch auf verschiedenen Märkten, der Fischmarkt bringt ihm etwa ein Drittel seines Umsatzes ein. Im Gespräch mit Zeit Online erzählt er, wie er sich die Zukunft des Altonaer Fischmarkts in Zeiten der Coronavirus-Pandemie vorstellen kann.

Den Fischmarkt weiterhin als Massen-Veranstaltung durchzuführen sei nicht denkbar, allerdings könnte man ihn zu einem normalen Wochenmarkt umfunktionieren, findet er. „Wir möchten gerne, dass das Ding langsam wieder erwacht.“ Es würde sich besonders deshalb anbieten, weil in Hamburg ohnehin gerade kaum Touristen seien. „Im Moment wird auf dem Fischmarkt, selbst wenn er morgen wieder stattfindet, ganz wenig los sein.“

+ Der Altonaer Fischmarkt ist stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen, Händler fürchten das Aus. (24hamburg.de-Montage) © pixabay

Klaus Moritz wurde bereits aktiv und erarbeitete einen Entwurf, mit dem er dem Bezirksamt Altona Vorschläge macht, wie der Altonaer Fischmarkt in Zukunft aussehen könnte. Seine Idee: größere Distanzen zwischen den Ständen, breitere Wege und der Fokus auf Lebensmittel. Außerdem: Kein Marktgeschrei, damit keine größeren Ansammlungen von Menschen entstehen. Doch dann wird der Fischmarkt auch ein ganz anderer sein, als man ihn kennt: ohne Geschrei und Gedränge, ohne Touristen und ohne angetrunkene Partygänger.

Eins ist klar: Es sind stürmische Zeiten für den Altonaer Fischmarkt - auch wenn er bereits so einigen Fluten und Überschwemmungen* standgehalten hat. Doch die Corona-Welle könnte deutlich größere Schäden anrichten, es es den Händlern des Altonaer Fischmarkts lieb ist.

Quelle: 24hamburg.de

* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks