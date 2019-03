Alles ist weg: Falsche Polizisten zocken Senior ab - und das gleich zwei Mal

Falsche Polizisten haben in Neustadt am Rübenberge einen Senior um 13.000 Euro gebracht

Falsche Polizisten haben schon wieder einen Rentner mit einer fiesen Masche abgezockt. Besonders tragisch: Nachdem die Täter einmal erfolgreich waren, wurden sie noch dreister. Der Senior verlor seine gesamten Ersparnisse.

Neustadt am Rübenberge - Der stets gleichen Betrugsmasche falscher Polizisten ist erneut ein alter Mann in Bordenau, einem Stadtteil von Neustadt am Rübenberge, aufgesessen, wie kreiszeitung.de* berichtet. Bloß weil sich am Telefon jemand als Polizeibeamter ausgab, hat der Mann zweimal nacheinander einen Leinenbeutel mit insgesamt 13.000 Euro an seine Gartenpforte gehängt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als das Ersparte verschwunden war, ohne dass es die angeblichen Fahnder zurückbrachten, rief der abgezockte Rentner die echte Polizei.

Polizei Hannover: So lief die Masche ab

Zunächst hatte der Anrufer dem Rentner am Montag, 4. März die ewig gleiche Leier eines angeblich festgenommenen Einbrechers erzählt, bei dem man eine Liste weiterer Ziele gefunden habe. Deshalb müsse er sein zu Hause gehortetes Bares in Sicherheit bringen - und zwar, indem er es an die Gartenpforte hängt, wo die Polizei es abholen würde. Etwa gegen 12 Uhr sei das Geld nach Angaben des Opfers verschwunden gewesen.

Falsche Polizisten erbeuten 13.000 Euro - Seien Sie wachsam!

Gegen 9 Uhr am darauffolgenden Morgen, 5. März, meldeten sich die Täter erneut bei dem Neustädter. Sie gaukelten ihm vor, dass auch ein Mitarbeiter der Bank, bei dem der Senior sein Erspartes verwahrt, in den vermeintlichen Einbruchsfall verwickelt sei und das Geld des Mannes dort nicht mehr sicher sei.

Die falschen Polizisten verlangten von dem Senior, sein Erspartes abzuheben und erneut in einem Beutel an die Gartenpforte zu hängen. Man werde es in Verwahrung nehmen und ihm gegen Mittag wieder vorbeibringen. Der Senior hob daraufhin 7000 Euro von seinem Bankkonto ab und platzierte es gegen 9.30 Uhr in einem Leinenbeutel an der Gartenpforte. Zehn Minuten später sei das Geld nach Aussage des Mannes weg gewesen. Misstrauisch wurde der Mann, als gegen Mittag keine Person erschien, um ihm wie vereinbart das Geld zurückzugeben. Der Senior informierte daraufhin die Polizei.

Polizeidirektion Hannover sucht nach Zeugen

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Vor allem im Hinblick auf fremde Fahrzeuge an der Frielinger Straße und Personen, die einen weißen Leinenbeutel bei sich trugen. Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109-5555 aufzunehmen.

Tipps zum Verhalten bei Kontaktaufnahmen durch falsche Polizeibeamte:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.