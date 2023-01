Als hätte es Corona nicht gegeben: So heftig wurde in Ihrer Region Silvester gefeiert

Von: Marie Ries, Philipp David Pries, Nils Tillmann

Teilen

Feinstaub an Silvester: Das Liniendiagramm zeigt die Durchschnittswerte seit dem Neujahrstag 2016. Nur starker Wind sorgte für vermeintlich niedrigere Werte. © Litzka / Imago / PantherMedia (Montage)

Feuerwerk wie vor der Corona-Pandemie: Erstmals durfte 2022/2023 wieder geböllert werden. Wir zeigen, wie groß die Partylaune in Ihrer Region war. Und analysieren Spitzenreiter und unerwartete Ausreißer.

Kaum ist das zweijährige Verkaufsverbot von Raketen und Böllern Geschichte, feiern die Deutschen bereits wieder wie vorher. Das zeigt eine Auswertung neuer Datensätze des Umweltbundesamtes. Zwar waren 2023 die absoluten Werte an gemessenem Feinstaub im Schnitt deutlich geringer – dies lässt sich aber durch eine andere Wetterlage erklären. Durch den Wind wurden die Partikel gerade im Norden deutlich schneller davongetragen.

Wo sind an Silvester nun am meisten Raketen und Böller gezündet worden? Suchen Sie in der folgenden Tabelle nach allen deutschen Messstationen für Feinstaub. Dieser entsteht neben dem Verkehr vor allem dann, wenn Feuerwerk explodiert. Je mehr Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub am Neujahrstag, desto mehr wurde üblicherweise durch Feuerwerk in die Luft geblasen. An normalen Tagen liegen die Werte nur bei einem Bruchteil.

So viel Feinstaub entstand an Silvester in Ihrer Region

Im Jahr 2019/2020 zeigte sich hingegen ein in Hinblick auf die Folgen gegenteiliges Phänomen: Der sogenannte Nebel des Grauens sorgte dafür, dass Feinstaub untypisch lange in Bodennähe blieb und dort gemessen wurde. Das zeigt sich bei vielen Werten dieses Vor-Corona-Jahres. Am Ende zeigen aber alle Werte wie auch die obere Tabelle sehr verlässlich, wie stark das Feiern mit Feuerwerk in der Nähe einer Messstation die Gesundheit der Menschen gefährdet hat.

2023 gingen so viele Böller über die Ladentheke wie vor der Pandemie

Silvester-Raketen und Böller sind nicht nur durch den entstandenen Lärm und Verletzungen beim Hantieren grundsätzlich gesundheitsschädlich. Am wenigsten sichtbar, aber insgesamt am schädlichsten ist das Einatmen des entstandenen Feinstaubs. Dieser ist krebserregend und kann Schadstoffe wie giftige Schwermetalle bis in die letzten Verästelungen der Lungen tragen. Feinstaub ist ab dem ersten Mikrogramm gefährlich. Als Grenzwert ist in der EU definiert, dass er bei einer Station nicht öfter als 35 Mal im Jahr höher als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen darf.

Auch an den Verkaufszahlen zeigt sich, dass die Deutschen wieder wie vor Corona feiern wollten. 2022 sind fast genau so viel Raketen und Böller gekauft worden wie 2019. Das zeigen neue vorläufige Zahlen des Verbands der Pyrotechnischen Industrie: 122 Millionen Euro Umsatz. In den Corona-Jahren hingegen waren es nur jeweils rund 20 Millionen Euro. Und diese kamen ausschließlich durch Exporte ins Ausland oder im Haus verwendete Knallerbsen, Tischfeuerwerk, Wunderkerzen und ähnliches ohne nennenswerten Feinstaub-Effekt zustande.

Feuerwehr meldet starken Anstieg der Einsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr

Neben der Feinstaubbelastung ist auch die Zahl der Brände in diesem Jahr wieder nach oben geschossen. Das zeigen die Einsatzzahlen von Feuerwehren vieler deutscher Städte. In München kam es im Vergleich zum letzten Jahreswechsel so fast zur vierfachen Menge an Einsätzen. Doch auch im Vergleich zur Zeit vor Corona ist die Anzahl an Bränden teils angestiegen. Neben München meldet etwa die Feuerwehr auch in Berlin und Nürnberg höhere Einsatzzahlen als noch in der Silvesternacht von 2019. In Mainz, wo dieses Jahr die durchschnittlich höchste Feinstaubdichte gemessen wurde, musste die Feuerwehr sogar 25 statt 14 Mal ausrücken.