Feuerwehr muss Elefant im Tierpark Hagenbeck beim Aufstehen helfen

Von: Elias Bartl

Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr stehen an der Elefantenhalle im Tierpark Hagenbeck. © Bodo Marks/DPA

Die Hamburger Feuerwehr hat am Samstag einem Elefanten im Tierpark Hagenbeck beim Aufstehen helfen müssen.

Hamburg – Am Samstag musste die Hamburger Feuerwehr einem Elefanten im Tierpark Hagenbeck beim Aufstehen helfen. Die Elefantenkuh Shandra sorgte am Morgen für einen großen Schrecken, berichtete Tierärztin Adriane Prahl. Shandra lag in der Halle im Sand und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Die Feuerwehr unterstützte die alte Dame mithilfe von Hydraulikkissen und Gurten. Mit stolzen 57 Jahren ist Shandra die älteste Elefantenkuh der Herde. Bei einer früheren Untersuchung wog sie über 4200 Kilogramm.

Die Tierärztin erklärte, dass das Tier nicht mehr ganz gesund sei und schon länger in Behandlung stehe. „Wir hatten nicht gedacht, dass sie es noch einmal schafft, aber im Moment sind wir optimistisch“, sagte Prahl. Sie vermutete, dass Shandra bei den sommerlichen Temperaturen nicht genug getrunken habe und Kreislaufprobleme hatte. Ähnlich wie viele ältere Menschen trinke auch die Elefantendame zu wenig.

Es sei auch möglich, dass sie unglücklich im Sand gelegen habe. „Das Aufstehen erfordert Schwung und Kraft“, erklärte Prahl. Wenn die Tiere erschöpft seien, könne dies schwierig werden. Die Elefanten schlafen auf der Seite. Die Asiatischen Elefanten im Tierpark Hagenbeck sind quasi norddeutsche Tiere, da sie bereits seit langem in Hamburg leben. Um den Bewohnern während der sommerlichen Hitze Abkühlung zu bieten, stellt der Tierpark Schattenplätze, Wassersprenger, Badebecken und Eis zur Verfügung.