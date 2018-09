Großbrand auf Luxus-Yacht: Rettungskräfte kämpfen gegen Feuer-Katastrophe auf berühmter Werft

Wie konnte das passieren? In der Nacht auf Freitag, den 14. September kam es auf der weltbekannten Lürssen-Werft zu einer Feuer-Katastrophe. Auf einer Luxus-Yacht loderten plötzlich die Flammen.

Auf einer Luxus-Yacht ist bei Bremen ein Großbrand ausgebrochen

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz

Brandherd soll über 35 Meter hoch sein

Bremen - Feuer-Katastrophe auf der weltweit agierenden Lürssen-Werft in Bremen: Laut Feuerwehr sind auch drei Decks einer sich aktuell im Bau befindenden Luxus-Yacht in Feuer ausgebrochen. Wie nordbuzz.de* berichtet, liegt die Yacht in einem etwa 130 Meter langen Schwimmdock auf der Weser.

Feuer-Katastrophe auf Luxus-Yacht: Feuerwehr Bremen im Groß-Einsatz auf Lürssen-Werft

+ In der Nacht auf Freitag ist in der Lürssen Werft ein Feuer auf einer Luxus-Yacht ausgebrochen © picture alliance/dpa

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Bremen-Nord vor Ort, um die Feuer-Katastrophe auf der Bremer Lürssen-Werft zu bekämpfen. Dort steht eine Luxus-Yacht in Brand. Die Feuerwehr ist mit 35 Fahrzeugen angerückt. Fünf freiwillige Feuerwehren wurden für den Großbrand-Einsatz aktiviert.

Feuer-Katastrophe auf Luxus-Yacht: Löscharbeiten auf der Lürssen-Werft gestalten sich schwierig

+ Die Feuerwehr versucht den Groß-Brand auf der Lürssen Werft von Wasser und Land aus zu löschen © picture alliance/dpa

Um die Feuer-Katastrophe auf der Luxus-Yacht unter Kontrolle zu bringen, arbeitet die Feuerwehr von Land und Wasser aus: Vom Ufer aus versucht die Feuerwehr mit Hilfe von drei Drehleitern zu löschen. Die Flammen – der sogenannte Brandherd – seien über 35 Meter hoch. Auf der Weser haben die Einsatzkräfte ein Löschboot eingesetzt. Bislang konnte der Brand auf der Lürssen-Werft noch nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Feuer-Katastrophe auf Luxus-Yacht: Löscharbeiten auf der Lürssen-Werft dauern an

+ Die Löscharbeiten der Feuerwehr bei der Lürssen-Yacht halten an © picture alliance/dpa

Die Löscharbeiten der Feuerwehr erweisen sich als schwierig. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten um die Feuer-Katastrophe auf der Lürssen-Werft in Bremen-Nord nochlängere Zeit andauern. Die Luxus-Yacht liegt in einem 130 Meter langen und 30 Meter breiten Bau-Dock der Lürssen-Werft. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Gefahrenmeldung: Feuer auf Luxus-Yacht der Lürssen-Werft verursacht Brand-Geruch über Bremen-Nord

+ Über Bremen-Nord hängt durch den Groß-Brand eine schwere Rauchwolke © Screenshot Google Maps (Fotomontage)

Bremen-Blumenthal ist durch die Feuer-Katastrophe auf der Lürssen-Werft von dichtem Rauch bedeckt. Wegen der sehr starken Rauchentwicklung hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für den Bereich Bremen-Nord eine amtliche Gefahren-Meldung herausgegeben. Die Anwohner sind dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden.

Feuer-Katastrophe auf Luxus-Yacht: Das ist die weltbekannte Lürssen-Werft

+ Welche Luxus-Yacht brennt, ist noch unbekannt © picture alliance/dpa

Die weltweit bekannte Traditions-Werft Lürssen ist für den Bau von Luxus-Yachten bekannt. Diese gehören zu den teuersten der Welt. Auch Militärschiffe baut das Bremer Unternehmen. Auf der Werft arbeiten um die 1.400 Mitarbeiter.

Die Schifffahrt auf der Weser sei laut der Polizei Bremen nicht eingeschränkt.

