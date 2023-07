Tödliches Feuer in Hamburg: Seniorin tot – Familie gerettet

Von: Sebastian Peters

Bei der Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits Meterhoch aus dem Fenster © Blaulicht-News.de

In der Nacht brach in Harburg ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Eine 79-jährige Frau starb. Eine Familie mit Kindern wurde verletzt. Die Polizei ermittelt.

Hamburg – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße zu einem Großeinsatz der Feuerwehr Hamburg. Die Mitbewohner, die den starken Rauchgeruch gegen 0.35 Uhr bemerkten, weckten die anderen Bewohner und halfen ihnen, durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie zu gelangen. Erst am frühen Abend davor kam es in Wilhelmsburg auch zu einem Wohnungsbrand.

Tragischer Wohnungsbrand in Hamburg: Pflegebedürftige Frau kommt ums Leben

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, schlugen bereits Flammen aus ihrer Wohnung. Sofort wurden Rettungs- und Löscharbeiten eingeleitet. Durch die enorme Hitze des Brandes zersprangen die Fensterscheiben der Brandwohnung. Meterhohe Flammen loderten aus dem Fenster.

Das Feuer drohte auf benachbarte Wohnungen überzugreifen. © Blaulicht-News.de

Der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete, dass das Mobiliar in allen drei Räumen der Wohnung vollständig ausbrannte. Zudem wurden fünf weitere Personen verletzt und aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Unter den Verletzten befand sich eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern, deren Wohnung über der Brandwohnung lag, und eine ältere Nachbarin aus einer benachbarten Wohnung. Für eine pflegebedürftige Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die 79-Jährige wurde wenig später tot in der Wohnung gefunden.

79-jährige Frau stirbt bei nächtlichem Großbrand in der Bremer Straße, Hamburg

Wegen der Schäden durch das Feuer und das Löschwasser sind beide Wohnungen nun unbewohnbar. Insgesamt befanden sich neun Personen im Haus, als das Feuer ausbrach. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Kindertagesstätte, die zum Glück unbeschädigt blieb.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort noch in der Nacht und versiegelte die Wohnung für weitere Untersuchungen. Die Brandermittler der Polizei haben die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen. Die übrigen Bewohner konnten gegen 2.15 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.