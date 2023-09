Klima-Aktivisten in Mannheim von Straße geprügelt – Polizei ermittelt gegen Autofahrer (29)

Von: Peter Kiefer

Ein Autofahrer tritt in Mannheim auf einen am Boden sitzenden Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ ein. (Fotomontage) © Lino Mirgeler/picture alliance/dpa; Video Letzte Generation

Bei einem Protestmarsch der Letzten Generation in Mannheim prügelt und tritt ein Autofahrer auf Klima-Aktivisten ein. Lesen Sie hier die Reaktion von Polizei und Klimaschützern:

Brutale Szenen bei einem friedlichen Protestmarsch von Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ am Mittwochabend (6. September) in Mannheim! Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Autofahrer (29) wutentbrannt aus dem Wagen steigt und drei am Boden sitzende Aktivisten mit Schlägen und Tritten attackiert.

MANNHEIM24 zeigt das Video der Autofahrer-Attacke auf Klima-Aktivisten in Mannheim.

Lesen Sie auch, wie die „Letzte Generation“ auf den Gewaltausbruch am Rande der Demo reagiert. (pek)