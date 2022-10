Corona-Regeln für den Flug in den Urlaub 2022: Maskenpflicht und 3G bei der Einreise

Von: Jennifer Köllen

Teilen

Lange Schlangen, Impfnachweis, Maske: Beim Flug in den Urlaub muss man 2022 wieder einiges einplanen. © Rupert Oberhäuser/imago

Urlaub trotz Inflation und Corona – und an den Flughäfen herrscht Chaos. Diese Regeln müssen Sie für Ihren Flug beachten, um problemlos ans Reiseziel zu kommen.

Hamburg – Urlaub trotz Corona? „Auf jeden Fall“, denken sich die Deutschen offenbar. Seit Wochen kommt es trotz hoher Corona-Zahlen (die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am 11. Juli bei 661) zu langen Schlangen an den Flughäfen, Koffer gehen verloren, Flüge werden gestrichen. Dazu führen viele Länder wieder härtere Corona-Regeln ein, es gilt 3G oder die Maskenpflicht. Doch trotz allem wollen die Deutschen nach 2,5 Jahren Corona offensichtlich nur noch eins: weg. Urlaub als Prio Nummer eins. Und was danach kommt, wird man sehen.

Doch welche Regeln gelten überhaupt für den Flug in den Urlaub? Braucht man einen PCR-Test? Muss man im Flugzeug die Maske tragen? Bei welchen Ländern gilt 3G bei der Einreise? Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Flug in den Urlaub 2022 wissen müssen.

Corona-Regeln für den Flug: Maskenpflicht und 3G bei der Einreise – alle Informationen für den Urlaub 2022

Wer aus Deutschland in den Urlaub 2022 fliegt, etwa nach Italien, Spanien oder Portugal, muss die Einreisebestimmungen des Ziellandes beachten. Wegen der hohen Corona-Zahlen aufgrund der hochansteckenden Corona-Subvariante Omikron BA.5 haben viele Länder wie Frankreich oder Portugal wieder die 3G-Regel eingeführt. Das bedeutet: Nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf mit dem Flugzeug in das Land einreisen. Auch die Maskenpflicht gilt in vielen Ländern im Zielreiseland noch. Und auch am Flughafen und für den Flug müssen Sie einiges beachten – auch, um Wartezeiten zu vermeiden. Hier erfahren Sie alles, was Sie als Reisender wissen müssen.

Früh dort sein, Impfnachweis, PCR-Test und Maske dabei haben: Das gilt für viele Reiseziele 2022. © Rupert Oberhäuser/imago

Corona-Regeln im Flugzeug: In diesen Ländern gilt die 3G-Regel bei der Einreise

Pünktlich zum Urlaub 2022 schnellen die Corona-Zahlen in vielen EU-Ländern und somit Reiseländern in die Höhe. Aus diesem Grund haben manche Länder wieder schärfere Corona-Regeln eingeführt und verlangen bei der Einreise (mit dem Flugzeug) einen 3G-Nachweis. Also entweder: einen aktuellen negativen PCR-Test; einen gültigen Impfnachweis; oder einen schriftlichen Nachweis, dass man erst vor kurzem eine Corona-Infektion mit Omikron BA.5 überstanden hat. Auf der Webseite des ADAC erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellen Einreisebestimmungen für alle Länder. Folgende Länder haben die 3G-Regeln wieder eingeführt:

Portugal : Seit dem 1. Juli 2022 müssen bei der Einreise keine Test-, Impf- oder Genesenennachweise mehr vorgelegt werden.

: Seit dem 1. Juli 2022 müssen bei der Einreise keine Test-, Impf- oder Genesenennachweise mehr vorgelegt werden. Monaco : 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen..

: 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.. Frankreich : 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.

: 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen. Malta : 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test und Quarantänehotel für Ungeimpfte. Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.

: 3G gilt ab Alter von 12. PCR-Test und Quarantänehotel für Ungeimpfte. Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen. Finnland: 3G gilt ab Alter von 15. PCR-Test für Ungeimpfte, Genesung darf max. 6 Monate zurückliegen.

Auch bei der Einreise nach Russland brauchen Ungeimpfte einen aktuellen, negativen PCR-Test. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene.

Corona-Regeln im Flugzeug: Wo kann ich mich als Ungeimpfter testen lassen?

An den meisten Flughäfen in Deutschland gibt es nach wie vor Test-Stationen, an denen Passagiere sich auf Corona testen lassen können. Derzeit kommt es an Flughäfen vielerorts zu langen Schlangen und Wartezeiten. Es empfiehlt sich also, bereits einen Tag vor Abreise eine PCR-Testung zu organisieren.

Corona-Regeln im Flugzeug: Muss ich nach wie vor eine Maske beim Flug tragen? Wo gilt die Maskenpflicht?

An den Terminals gibt es an deutschen Flughäfen derzeit keine generelle Maskenpflicht mehr. Die großen Flughäfen empfehlen wegen Corona bzw. Omikron BA.5 dennoch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dies gilt insbesondere für Bereiche, an denen sich viele Menschen stauen – also Check-in, Sicherheitskontrollen oder in Flughafenbussen.

Im Flugzeug gilt während des Fluges immer noch die Maskenpflicht. Auch beim Ein- und Aussteigen ist eine FFP2- oder eine medizinische Maske zu tragen. Nur beim Essen und Trinken darf diese abgenommen worden.

Wartezeiten an den Flughäfen: Was muss ich derzeit als Reisender generell beachten?

Wegen Corona wurden viele Jobs an deutschen Flughäfen abgebaut. Das rächt sich diesen Sommer. An vielen Flughäfen herrscht Chaos. Koffer gehen verloren, Flüge fallen aus, es kommt zu sehr langen Schlangen und Wartezeiten.

Das können Sie selbst tun, wenn Sie in den Urlaub fliegen:

Informieren Sie sich rechtzeitig auf der Webseite des jeweiligen Flughafens über aktuelle Wartezeiten. So viele Stunden früher sollten Sie wirklich zum Einchecken am Flughafen sein: Planen Sie ein, mindestens 2,5 Stunden vor Abflug für einen Urlaub in Europa am Flughafen zu sein. Sollten Sie einen Interkontinentalflug vor sich haben, mindestens drei Stunden. Zu Beginn der Ferien 2022 sollten Sie allgemein etwas mehr Zeit einplanen, vor allem, wenn Sie Ihr Gepäck noch nicht aufgegeben haben.

Informieren Sie sich rechtzeitig über den Status des Fluges: Ist er zu spät? Findet der Flug statt? An welchem Gate?

Checken Sie vorab online ein.

Checken Sie Ihr Gepäck über die Self-Check-In-Automaten ein oder geben ihn besser noch bereits am Vorabend auf.

Besonders lange Wartezeiten gibt es derzeit bei der Sicherheitskontrolle. Damit es schneller geht, sollten alle Passagiere darauf achten, dass sie Flüssigkeiten bereits in einem Plastikbeutel verstaut, den Gürtel vorab ausgezogen und die Hosentaschen geleert haben.

Zu Beginn der Sommerferien ist an den deutschen Flughäfen einiges los. Der Hamburger Flughafen fertigt derzeit 30.000 Passagiere pro Tag ab – also knapp eine Million pro Monat. Mit 4,6 Millionen Passagieren im Mai 2022 hat der Flughafen Frankfurt erst kürzlich den mit Abstand stärksten Monat seit Beginn der Corona-Pandemie hinter sich.