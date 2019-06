Nach fatalem Fehler: Autofahrer bei Crash mit Laternenmast aus Wagen geschleudert

Weil ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Renault verliert, kommt es zu einem schweren Unfall in Fellbach mit zwei Schwerverletzten.

Fellbach - Gegen 15:45 Uhr am Mittwochnachmittag (12. Juni) kam es auf der Gotthilf-Bay-Straße in Fellbach zu einem Verkehrsunfall, der zwei Schwerverletzte forderte. Wie MANNHEIM* berichtet, waren zwei Männer in einem Renault Clio von Bad Canstatt nach Fellbach unterwegs. Nach mehreren gefährlichen Überholmanövern des Fahrers verlor dieser an der Kreuzung Gotthilf-Bay-Straße/Höhenstraße plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug!

Schwerer Unfall in Fellbach: Fahrer wird aus seinem Auto geschleudert!

Das Auto kollidierte mit einem Laternenmast, drehte sich und blieb dann in Richtung Oeffingen stehen. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer selbst war nicht angeschnallt, wurde in der Folge des Crashs aus dem Auto geschleudert und blieb auf der Kreuzung liegen!

+ Schwerer Verkehrsunfall in Fellbach: Fahrer wird aus Auto geschleudert! © www.7aktuell.de/Simon Adomat

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, der Beifahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wie alt die beiden schwerverletzten Männer sind und wie sich der Unfall genau abgespielt hat, ist bisher noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Telefon 07191 8929-0 in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls in Fellbach sorgte ein Rentner für Schlagzeilen: Der 85-Jährige zerstört bei einem Unfall 10 Autos!

In Geislingen kommt es zu einem tragischen Unfall: Weil ein Hund nicht angeschnallt war, wird er nach einem Zusammenprall durchs Auto geschleudert und tötet sein Herrchen!

*MANNHEIM24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

cet