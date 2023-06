Lkw-Fahrer will wenden – und hängt auf einmal mit seinem Laster in der Luft

Von: Marvin Köhnken

Beim Rückwärtsfahren hat sich ein Lkw-Fahrer einen Findling eingefangen. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. © Polizei

Ein Lkw-Fahrer hat sich auf Fehmarn beim Versuch zu wenden selbst aus dem Verkehr gezogen. Am Ende lag sein Auflieger auf einem großen Findling.

Fehmarn – Am frühen Dienstagmorgen erlebte ein Sattelzug-Fahrer auf der Insel Fehmarn (Schleswig-Holstein) einen unglücklichen Start in den Tag, heißt es in einer Meldung der Polizei Lübeck. Während er versuchte, sein Fahrzeug im Bereich Avendorf zu wenden, verkeilte sich unter einer der Achsen des Sattelzuges ein rund 1,5 Tonnen schwerer Findling. Dadurch wurde die Weiterfahrt vorerst verhindert – denn der Laster hing nun in der Luft.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 27. Juni, gegen 6:30 Uhr, als der Berufskraftfahrer sein Fahrzeug rangierte. Dabei touchierte der Auflieger des Sattelzuges einen Grundstückszaun und überfuhr den Findling. Anschließend verkeilte sich der Stein zwischen den beiden hinteren Achsen des Fahrzeugs, ohne dass der Fahrer zunächst davon Kenntnis hatte.

Lkw fährt auf riesigen Findling: Notbremssystem löst aus und legt Laster lahm

Der Findling führte zu Schäden an den Bremsleitungen des Sattelzugs und löste das Notbremssystem aus, wodurch das Fahrzeug schließlich teilweise in der Luft hängend zum Stillstand kam.

Für die Bergung des schweren Steins unter dem Sattelzug waren spezielle Gerätschaften erforderlich. Ein Kranfahrzeug aus Lübeck wurde zur Unterstützung angefordert. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei gelang es schließlich, das Fahrzeug und den Findling voneinander zu trennen. Während der Bergungsarbeiten wurde die Einsatzstelle abgesichert und zeitweise gesperrt.

Findling von Fehmarn wird Besitzer zurückgegeben

Nach der Bergung wurde der Sattelzug in eine Werkstatt gebracht, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Der Findling konnte seinem Besitzer zurückgegeben werden und fand seine endgültige Position mithilfe eines Schaufelladers wieder auf dem Grundstück in Avendorf.

