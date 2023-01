Bis zu minus 20 Grad: Kommt der arktische Winter im Februar wirklich?

Von: Tobias Becker

Ein arktischer Winter soll in Deutschland möglich sein im Februar. Lesen Sie hier, was an der eisigen Wetter-Prognose dran ist:

In den vergangenen Tagen geistert der arktische Winter durch die Wetter-Landschaft. Experten erklären, dass im Februar bis zu minus 20 Grad möglich sind in Baden-Württemberg. Schnee wird es wohl kaum geben, aber klirrende Kälte. Doch was ist eigentlich dran an der Prognose?

echo24.de verrät, was der Deutsche Wetterdienst zum arktischen Winter sagt.

Ein arktischer Winter wird deshalb so bezeichnet, weil es in der Arktis ebenfalls Temperaturen weit unter dem Nullpunkt gibt. Wenn diese Kälte nach Deutschland kommt, ist es ein Vergleich mit dem arktischen Winter. (tobi)