Fans enttäuscht über Song „Michael Pendler“ mit Ikke Hüftgold

Teilen

Fans enttäuscht über Song „Michael Pendler“ mit Ikke Hüftgold. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Nach einem Videodreh am Mannheimer Hauptbahnhof wird der Song „Michael Pendler“ mit Ikke Hüftgold in der Hauptrolle veröffentlicht. Lesen Sie hier, wie das Lied ankommt:

Die Band „Schlagerschaffner“ veröffentlicht am Freitag (2. September) ihren Song „Michael Pendler“. Im Video, das am Hauptbahnhof Mannheim gedreht worden ist, spielt Ikke Hüftgold den Wendler-Doppelgänger, der seine große Liebe am Bahnsteig trifft. Auch Comedian Bülent Ceylan hat eine kleine Rolle darin. Das Lied scheint bei vielen Fans aber nicht wirklich gut anzukommen und es gibt sogar böse Kommentare.

MANNHEIM24 berichtet, wie der Song „Michael Pendler“ mit Ikke Hüftgold bei den Fans ankommt.

„Denn er weiß, er hat den schönsten und den längsten hier am Gleis. Geh mit ihm, denn er nimmt dich mit ins Paradise. Denn er ist Michael Pendler, er fährt jeden Morgen in die gleiche Stadt, auf dem Gleis, wo er sein Herz verloren hat“, heißt es im Refrain des Songs, der wohl als Seitenhieb gegen den Musiker und Verschwörungstheoretiker Michael Wendler verstanden werden kann. (dh)