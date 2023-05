Familientragödie auf regennasser Straße: Mutter kommt ums Leben, Kinder schwer verletzt

Von: Sebastian Peters

Aus dem komplett zerstörten Wrack wurde die Mutter und dessen Kinder befreit © Nord-West-Media TV

Bei einem tragischen Unfall auf der Dalumer Straße in Lingen kommt eine Mutter ums Leben, während ihre beiden verletzten Kinder den schrecklichen Moment im Unfallwrack miterleben müssen.

Lingen – Ein tragischer Unfall erschüttert am Mittwochmorgen, 10. Mai 2023, das Leben einer Familie aus Lingen. Eine 41-jährige Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren sind in ihrem Nissan Micra auf der Dalumer Straße unterwegs, als die Fahrerin gegen 7.30 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Vermutlich wollte die Frau ihre Kinder zur Schule bringen, als sie in einem Waldstück auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gerät. Zuvor gab es bereits für mehrere Regionen in Niedersachsen eine Wetterwarnung vor erheblichen Regen.

Unfall-Drama in Lingen: Mutter stirbt im Wrack, Kinder lebensgefährlich verletzt

Der Wagen kommt nach links von der Straße ab, dreht sich und prallt mit dem Dach voran gegen mehrere Bäume. Kopfüber bleibt der Nissan Micra im Straßengraben liegen. Die Mutter und ihre beiden Kinder werden im Unfallwrack eingeklemmt. Während die Mutter noch im Wrack stirbt, müssen die schwer bis lebensgefährlich verletzten Kinder den schrecklichen Moment miterleben.

Feuerwehr und Rettungsdienst eilen zum Unfallort, haben jedoch Schwierigkeiten, an die Opfer heranzukommen. Schließlich können sie eines der Kinder über den geöffneten Kofferraum aus dem Wrack befreien. Das zweite Kind und die tödlich verletzte Mutter müssen mit schwerem Gerät über die zerdrückten Seitentüren gerettet werden. Zwei Rettungshubschrauber landen am Rande des Waldstücks, um die verletzten Kinder abzutransportieren.

Notfallseelsorger kümmern sich um die betroffenen Feuerwehrleute, die von diesem dramatischen Unfall ebenfalls stark mitgenommen sind. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache und sichert umfangreiche Spuren. Die Dalumer Straße bleibt für mehrere Stunden gesperrt.