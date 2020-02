Tragödie in Bayern: Nach Tod von zwei kleinen Mädchen - Obduktion bestätigt schrecklichen Verdacht

Eine Frau (38) stürzte sich in die Tiefe und starb im Krankenhaus. In ihrem Auto fanden die Beamten zwei tote Kinder. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Ein Drama ereignete sich im bayerischen Manching.

Einsatzkräfte fanden zwei Kinderleichen in einem Auto.

Die Mutter der beiden starb kurz darauf in einer Klinik.

Update vom 24. Februar: Nach dem Fund von zwei toten Kindern und der Selbsttötung der Mutter in Manching hat die Obduktion die ersten Ermittlungsergebnisse bestätigt. Den Erkenntnisse zufolge hatte die Frau (38) ihre beiden Kinder mit einem Messer getötet und sich dann selbst das Leben genommen. Die Obduktion der zehn Monate und drei Jahre alten Mädchen habe diesen Verdacht am Montag bestätigt. Es gibt laut Polizei keine Hinweise, dass eine weitere Person etwas mit dem Geschehen zu tun habe.

Frau stürzt über Geländer und stirbt - Zwei Kinderleichen in ihrem Fahrzeug entdeckt

Erstmeldung vom 22. Februar:

Manching - Noch herrscht Unklarheit darüber, was auf einem Firmengelände im bayerischen Manching geschah. Wie die Polizei am Samstag erklärte, alarmierte ein Zeuge am Freitag gegen 16.30 Uhr den Rettungsdienst. Er beobachtete, wie sich eine Frau in einem Treppenhaus eines Bürogebäudes im fünften Stock über ein Geländer in die Tiefe stürzte.

Manching/Bayern: Einsatzkräfte finden zwei Kinderleichen in Auto

Die 38-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag die Mutter zweier Kinder im Laufe der Nacht ihren schweren Verletzungen. Noch vor Ort übernahm die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen. Dabei machten Einsatzkräfte einen traurigen Fund.

Im Fahrzeug der Frau, das auf dem Firmenparkplatz abgestellt war, fanden die Beamten zwei Kinderleichen. Bei den beiden Kindern, im Alter von 10 Monaten und drei Jahren, handelt es sich um die Kinder der 38-jährigen Frau. Beide Mädchen sollen gewaltsam getötet worden sein. Wie die Polizei weiter erklärt, wurde die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, noch im Fahrzeug sichergestellt.

Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt, habe sich die 38-Jährige gegenwärtig in Elternzeit befunden, sie habe als Mitarbeiterin jedoch weiter Zugang zu dem Firmengelände gehabt. Der Ehemann und Angehörige der Verstorbenen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Wie die Polizei weiter erklärt, stamme die Familie aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Manching/Bayern: Hintergründe des Dramas noch völlig unklar - Ermittlungen dauern an

Was genau am Freitag geschah, ist noch nicht bekannt. Weitere Angaben zum Tatgeschehen und deren Hintergründe sind ebenfalls noch nicht bekannt. Die drei Leichen sollen nun obduziert werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und der örtlichen Kripo dauern weiter an.

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

